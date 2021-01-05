Психолог объяснила отказ сына Тодоренко спать в одной постели с родителями

«Ребенок в супружеской кровати — сплочение или конец отношениям?» — таким вопросом задалась телеведущая Регина Тодоренко в очередном посте в Instagram. По ее словам, присутствие сына Миши в их постели с мужем Владом Топаловым, постепенно отдалило супругов друг от друга — все свободное место мамы занял мальчик. Впрочем, совсем недавно ребенок отказался спать вместе с родителями, что вдохновило Тодоренко на позитивные мысли.

«Вдруг сын напрочь отказался с нами спать, по всей видимости, ему стало дискомфортно, жарко и тесно, он всячески распихивал нас по краям кровати, стаскивал одеяло и размахивал пятками как Джеки Чан. Слава Богу, Майкл очень быстро привык к своей комнатке и кроватке. Такой протест Михаила стал для нас своего рода театральным звонком, который предупреждал о новом акте нашей супружеской жизни! Мы снова вспомнили, как ценно засыпать в объятиях друг друга, а не в момент очередного кормления грудью маленького человечка», — поделилась Тодоренко.

Детский и самайный психолог Наталья Искра согласна с мнением Регины, что первые годы жизни наследника становится испытанием прочности отношений родителей. Однако, однозначной позиции относительно совместного сна у современных семейных специалистов нет.

Instagram @reginatodorenko

Этот вопрос вызывает много споров и даже может рассорить молодых родителей. Наталья Искра рассказала 5-tv.ru, стоит ли укладывать кроху рядом, и когда дитя должно научиться спать в своей кроватке или отдельной комнате.

«На мой взгляд, конечно, после родов ребенок проходит период адаптации, и, если он находится ближе к маме и продолжает слушать стук ее сердца, это, без сомнения, психологически более комфортная для него ситуация. Поэтому я, наверное, за то, чтобы ребенок находился и ночью рядом с мамой. Другой вопрос, конечно, что при этом важно, чтобы была договоренность об этом с папой. Если ваш партнер смотрит на это по-другому, то вначале могут возникнуть разногласия, возможно, даже ревность, а потом и ухудшение ваших отношений», — говорит Наталья.

По словам эксперта, залогом счастливой семейной жизни является умение открыто обсуждать все происходящее — и хорошее, и плохое. И если молодой маме кажется, что кормить грудью и спать рядом с малышом необходимо, нужно объяснить партнеру эту позицию аргументированно и спокойно.

«Традиционные взгляды на совместный сон и грудное вскармливание ночное примерно выглядят так: до полугода лучше, чтобы ребенок находился рядом с мамой, а дальше пора потихонечку устанавливать границы между мамой и ребенком. Здесь может очень хорошо помочь приставная кроватка, когда ребенок находится рядом, не надо к нему скакать ночью, но при этом он имеет свое личное пространство, куда его мама откладывает после того, как его покормила. Это наилучший вариант до полутора-двух, а порой даже трех лет», — считает Искра.

Психолог добавила, что после трех лет многие дети сами уже хотят спать отдельно, иметь собственную кроватку или комнату. В случае с сыном Регины Тодоренко, это случилось раньше. Но до этого возраста настаивать на разделении с родителями не обязательно. Кроме того, маленький ребенок не всегда способен оценить степень опасности происходящего с ним, поэтому долго оставаться одному ему не стоит.

«Бывает, в таком возрасте, что-то очень внезапно может происходить с детьми, поэтому рекомендуется, чтобы примерно до трех лет ребенок спал рядом. Не обязательно в одной постели с родителями, но в одной комнате. При необходимости, родители могут уединяться по-другому, принимать какие-то решения для того, чтобы их партнерская жизнь сохранялась, и они могли поддерживать свои не родительские, а именно супружеские отношения», — заключила специалист.

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