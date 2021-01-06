Погоня с участием 10 экипажей ДПС и сальто авто нарушителя попали на видео

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 3 971

Погоня началась на Невском проспекте, а закончилась аварией с переворотом у метро Спортивная в Петербурге.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

Погоня с участием примерно десяти экипажей ДПС за нарушителем попала в объектив камер наблюдения в Санкт-Петербурге. Преследование началось, по словам очевидцев, на Невском проспекте, а закончилось на Петроградской стороне.

Во время очередного лихого маневра недалеко от станции метро «Спортивная» водитель легковушки не справился с управлением и авто перевернулось.

ВКонтакте @spb_today

Автор видео с места ДТП, которое опубликовано в социальных сетях, предположил, что водитель KIA Rio мог сбить пешехода.

Истинные причины происшествия и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяный петербуржец насмерть сбил собственную пожилую мать.

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