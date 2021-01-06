Погоня с участием 10 экипажей ДПС и сальто авто нарушителя попали на видео
Погоня началась на Невском проспекте, а закончилась аварией с переворотом у метро Спортивная в Петербурге.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru
Погоня с участием примерно десяти экипажей ДПС за нарушителем попала в объектив камер наблюдения в Санкт-Петербурге. Преследование началось, по словам очевидцев, на Невском проспекте, а закончилось на Петроградской стороне.
Во время очередного лихого маневра недалеко от станции метро «Спортивная» водитель легковушки не справился с управлением и авто перевернулось.
ВКонтакте @spb_today
Автор видео с места ДТП, которое опубликовано в социальных сетях, предположил, что водитель KIA Rio мог сбить пешехода.
Истинные причины происшествия и информация о возможных пострадавших выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяный петербуржец насмерть сбил собственную пожилую мать.
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