Погоня с участием 10 экипажей ДПС и сальто авто нарушителя попали на видео

Погоня с участием примерно десяти экипажей ДПС за нарушителем попала в объектив камер наблюдения в Санкт-Петербурге. Преследование началось, по словам очевидцев, на Невском проспекте, а закончилось на Петроградской стороне.

Во время очередного лихого маневра недалеко от станции метро «Спортивная» водитель легковушки не справился с управлением и авто перевернулось.

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Автор видео с места ДТП, которое опубликовано в социальных сетях, предположил, что водитель KIA Rio мог сбить пешехода.

Истинные причины происшествия и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяный петербуржец насмерть сбил собственную пожилую мать.