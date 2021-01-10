Друг Браматкина рассказал о нехорошем предчувствии за 7 дней до смерти актера

Друг скончавшегося актера Максима Браматкина, режиссер Донатас Грудович, признался, что предчувствовал скорую смерть артиста. Он поведал об этом подписчикам в Facebook, откуда большинство и узнали о кончине звезды «Магомаева» и «Неба в огне».

Грудович рассказал, что около недели назад у него было странное предчувствие, что Браматкин скорой покинет этот мир. Но режиссер не придал этому должного значения.

«В телефоне от него непрочитанное сообщение: „C Новым годом, извини — я спал“, — написал Грудович. — Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него».

Режиссер был безумно опечален смертью друга, но рад, что успел снять его сразу в четырех фильмах. Оказалось, сделать это ему советовал отец.

«Мне даже папа сказал: „Снимай его пока он жив“. Я успел тебя снять в том кино, которое ты хотел, Максим».

Он также рассказал о последних днях из жизни приятеля.

«Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, — поведал он. — Старость — это когда ходишь на кладбище к друзьям».

Многие подписчики были потрясены новостями.

«Так больно терять друзей рано… очень рано!»;

«От чего? Что значит — угасал дома?»;

«Без работы, я думаю, речь об этом»;

«Ну не мог же он умереть от этого?»;

«Я не знаю причины, поражена, как и все», — написали они в комментариях.

Сам режиссер о причинах смерти друга не сообщил.

Максим Браматкин родился в 1980 году в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино и сериалах — в «Магомаеве», «Гусаре», «Небе в огне», «Простых истинах» и многих других. Также он участвовал в нескольких спектаклях в театре имени Вахтангова.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер фильмов «Большая перемена» и «Вечный зов» Валерий Хлевинский.