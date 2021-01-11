«Я бы осталась там помирать»: Тодоренко чуть не утонула во время серфинга

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram, как едва не утонула, катаясь на серфе. Вместе с мужем Владом Топаловым и двухлетним сыном Михаилом знаменитость отдыхает на Бали и предается популярному пляжному времяпрепровождению. По словам Регины, серфинг дается ей непросто, так как на тренировки в течение года не хватает времени. Неуверенность на доске на днях привела к неприятному инциденту.

«Вчера я чуть-чуть тонула. Я — вечный серф-ученик, так как занимаюсь всего раз в год по три недели. В период беременности и родов совсем упустила шанс покататься поэтому зачастую я не справляюсь с некоторыми волнами (1,5 метра и выше). И даже начинаю паниковать, если на меня обрушивается стенообразная тонна воды. Так и вчера было!» — написала Тодоренко, приложив к публикации фото на доске.

Как рассказала телеведущая, она оказалась не готова к очередному сету «незнакомых и необузданных волн». Кроме того, ее серф не предназначен для прохождения высоких водных гребней, в которые нужно нырять, стоя на доске. Регину спасли только понимание грядущей опасности и осторожность. Instagram @reginatodorenko

«Слава богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана. Год назад я бы осталась там помирать. Но зато в новом году я позволила уделить время самой себе, эффективно позаниматься и применить все, чему меня учил и до сих пор учит серфер-бигвейвер Андрей Овчинников», — добавила Регина

Тодоренко отметила, что даже после таких рискованных кульбитов не начинает бояться воды. Она намерена и дальше тренироваться, преодолевая неуверенность. Регина предположила, что среди ее подписчиц немало таких же отважных экстремалок, но не все фолловеры разделили рискованное увлечение звезды.

«Ой, не нужно, Регина, и правда, не нужно. У тебя большая ответственность за сына и мужа — ты им нужна»;

«Я после беременности напрочь разлюбила риск и экстрим»;

«О ребенке помни, Регина, ну сколько можно…»

«Вода — это страшная стихия. Я бы не осмелилась», — признались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко честно рассказала об отношениях с Топаловым. Дерзкие выступления певца на шоу «Ледниковый период» с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных, их жаркие поцелуи в губы и нежные объятия давно наводят поклонников на мысль о трещине в звездном союзе.