«Не выдержит сердце»: мать Числова довела внучку до больницы, пытаясь выселить ее из квартиры сына

Пожилая мать умершего актера Александра Числова — Валентина, оставшаяся без квартиры сына, борется за недвижимость со своей внучкой и племянницей артиста Светланой Адриановой в суде.

«Адвокат матери актера — Майя Сандлер, во второй раз подала апелляцию с требованием признать ту сделку незаконной», — цитируют «Дни.ру» знакомого девушки, продюсера Сергея Дворцова.

Трехкомнатная квартира Числова в Москве досталась Светлане, которая купила ее у родственника на законных основаниях, однако мать покойного требует признать сделку недействительной, заявляя, что она — наследница первой очереди.

По словам Дворцова, Валентина Александровна ведет себя очень агрессивно и настроила против Светланы всех родственников.

«Из-за всех этих судов и страданий племянница актера была госпитализирована с гипертоническим кризом. И я очень боюсь, что после таких тяжб у нее просто не выдержит сердце — ее же пытаются сделать бомжом!» — сообщил он.

Александр Числов снялся во многих фильмах режиссера Хусейна Эркенова («Сто дней до приказа», «Не стреляйте в пассажира», «Черный мяч»). Всего в его актерской копилке роли в 166 фильмах и телевизионных сериалах. Он скончался 29 августа 2019 года в результате обострения пневмонии и осложнений, вызванных ВИЧ. Ему было 54 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что родные актера Числова хотят перезахоронить его тело.