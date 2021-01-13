«Очень принципиальный»: Илья Носков об умершем Денисе Карасеве

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 274

Петербургский артист вспомнил, как познакомился с Карасевым, будучи еще «совсем мелким».

Фото, видео: Денис Карасёв в молодости в фильме "Зеленый фургон", 5-tv.ru

Звезда фильма «Московская любовь» Денис Карасев скончался в собственной квартире в Москве. Актер Илья Носков рассказал 5-tv.ru об их знакомстве и совместной работе.

«Много лет играли в спектакле <…> Очень колоритный, харизматичный человек, с очень хорошей театральной школой. Очень принципиальный, отдающийся своему делу, что редко в наше время. Большая радость была с ним играть. Я мелкий был совсем еще, когда мы познакомились. Там был рядом и Соломин еще, глыба такая, и Гузеева Лариса, и вот он…», — вспомнил Носков.

Актер добавил, что давно не общался с Денисом Карасевым, но, когда приезжал в Москву, они всегда пересекались.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по предварительным данным, актер Денис Карасев скончался в результате развившейся острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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