«Очень принципиальный»: Илья Носков об умершем Денисе Карасеве

Звезда фильма «Московская любовь» Денис Карасев скончался в собственной квартире в Москве. Актер Илья Носков рассказал 5-tv.ru об их знакомстве и совместной работе.

«Много лет играли в спектакле <…> Очень колоритный, харизматичный человек, с очень хорошей театральной школой. Очень принципиальный, отдающийся своему делу, что редко в наше время. Большая радость была с ним играть. Я мелкий был совсем еще, когда мы познакомились. Там был рядом и Соломин еще, глыба такая, и Гузеева Лариса, и вот он…», — вспомнил Носков.

Актер добавил, что давно не общался с Денисом Карасевым, но, когда приезжал в Москву, они всегда пересекались.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по предварительным данным, актер Денис Карасев скончался в результате развившейся острой сердечно-сосудистой недостаточности.