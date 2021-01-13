«Прости меня»: Панин впервые обратился к умершей матери спустя девять дней

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Алексей Хитров
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Пользователи социальной сети массово выражают соболезнования актеру.

Фото, видео: Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин Эпидемия коронавируса

Известный российский актер Алексей Панин в Instagram попрощался со своей мамой, умершей девять дней назад. Звезда фильма «Жмурки» опубликовал фото, на котором он запечатлен с мамой и дочерью.

«На этой фотографии, которую сделали 13 лет назад, Нюся, Мама и я. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас у нее никого не было. Спасибо! Я тебя люблю! Прости меня…» — написал актер.

Подписчики в сети активно выражают соболезнования актеру.Instagram @actor_ap

Ранее некоторые СМИ сообщили об «исчезновении» Алексея Панина после трагедии, произошедшей в его жизни. Актер перестал отвечать на телефонные звонки друзей и журналистов, а также пропал из соцсетей, которые до этого активно вел.

Связаться с актером удалось «Газете.Ru». Панин сообщил, что находится в России и сам оповестит поклонников о трагических событиях в его жизни.

«Когда я посчитаю нужным, я обязательно всем подписчикам и зрителям расскажу. Я в России. Я справлюсь без вас», — заявил в телефонном разговоре Панин.

Издание утверждает, что во время общения актер с трудом выговаривал слова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 5 января от последствий коронавируса скончалась мать актера Алексея Панина Татьяна Власова.

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