«Батюшку вызывала»: Кравец чуть не сгорела в доме после ухода «дочки-аферистки»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 381

Муж светской львицы пустил в дом странных женщин: одна представлялась бывшей любовницей, другая — наследницей. Все прояснилось благодаря ДНК-тесту.

Фото, видео: Instagram @kravetsalena; 5-tv.ru

История с неожиданным «обретением» дочери мужем Алены Кравец — Русланом, чуть не закончилась трагедией. Несколько недель назад преуспевающий бизнесмен узнал о существовании внебрачного ребенка — 28-летней Екатерины Ивановой. Женщина вместе с матерью — бывшей любовницей предпринимателя — Еленой Минаевой, приехала к нему в дом и добивалась признания отцовства. Для этого даже сделала тест ДНК. Изначально он дал положительный результат, однако вскоре выяснилось, что гости тайно взяли образец слюны у маленькой дочери Кравец. Аферисток немедленно прогнали.

Несмотря на то, что Руслан стал жертвой серьезной психологической манипуляции, главной пострадавшей в этом деле себя считает его законная супруга, модель и певица Алена Кравец. В беседе с 5-tv.ru светская львица призналась, что из-за назойливых барышень даже чуть не сгорела в собственном доме.

«Слава Богу, все прояснилось. Мне эти две хабалки не давали никакого житья! Слава Богу, их спровадили. Я перекрестилась, батюшку вызвала, освятили мне дом, потому что у меня тут вообще что-то непонятное происходило. Камин чуть не загорелся: дымоход начал работать в другую сторону, дым во внутрь дома, чуть пожар не случился! Представляете, какая жуткая энергия?» — возмущалась Алена.

Супруга миллионера призналась, что в какой-то момент едва не сбежала из коттеджа — нервы действительно начали сдавать. К счастью, вовремя подоспел юрист Александр Бенхин с данными экспертизы. В противном случае мошенницы пользовались бы расположением хозяев особняка на Рублевке еще очень долго.

«Сейчас с адвокатами советуюсь. Думаю, может быть, даже уголовное дело возбудим. <…> Представляете, взять просто и вот эту аферу с ДНК провернуть?! Аферистки на доверии! <…> Им даже дали карточку на минимальные нужны, но они начали по полной шарашить — нам даже из банка несколько раз звонили!» — делилась шокированная Кравец.

В заключение звезда добавила, что по итогам скандала думает всерьез заняться восстановлением психического здоровья. Она призналась, что хочет отправиться на отдых в санаторий, а также присматривает себе хорошего доктора. Светская львица также надеется, что любимый супруг, наконец, поймет, что не нужно доверять первым встречным и не забудет извиниться перед ней за моральную травму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за «внебрачной дочери» мужа светская львица Алена Кравец хотела сбежать из дома с наследницей в Новый год.

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