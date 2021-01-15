Звездные коллеги не пришли на прощание с Денисом Карасевым

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Алексей Хитров
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На скромной панихиде заметили только Анатолия Лобоцкого.

Звездные коллеги не пришли на прощание с Денисом Карасевым

Фото: kino-teatr.ru

Прощание с актером Денисом Карасевым прошло в Москве, в ритуальном зале Первой Градской больницы имени Пирогова. На скромную церемонию пришли не более 20 человек. Из знаменитых коллег актера был замечен лишь Анатолий Лобоцкий, пишет «Экспресс-газета».

Денис Карасев родился в 1963 году, в 1985 году окончил ГИТИС (мастерская А. А. Гончарова). Работал в театре имени Маяковского, затем по приглашению Марка Захарова перешел в «Ленком».

В кино Карасев стал востребованным в 90-е: со своей мужественной внешностью он очень удачно вписался в остросюжетные и «бандитские» фильмы тех лет. Актер прославился картинами «Русская рулетка», «Катька и Шиз», «Секретный эшелон». В новом тысячелетии стал сниматься в криминальных сериалах, в частности, «Лесник», «Судья», «Учитель в законе». Также принял участие в популярных кинопроектах «Грозный», «Притяжение», «Адмирал». С 2004 года пробовал себя в качестве режиссера, поставил антрепризный спектакль «Белые одежды» по повести Маркиза де Сада.

«Я пробовал себя и как режиссер в кино, а некоторое время назад еще и пьесу написал. Называется „Жизнь и смерть Квентина Тарантино“. Но уже давно не могу с ней ничего сделать. Театры отказывают в постановке», — цитирует издание интервью с Карасевым двухлетней давности.

Актер переживал, что его харизма, «убийственный» взгляд и кошачья пластика все менее востребованы современными режиссерами. Из-за этого Карасев даже был на грани нервного срыва.

С супругой, актрисой Кариной Золотовой, артист прожил больше 30 лет. Они познакомились, когда Карасев только окончил ГИТИС, а Золотова училась в Щукинском театральном институте. Но вместе поработать им не довелось. В браке у них родился сын Данила.

«Сын никогда не воспринимал мои фильмы. Например, перед премьерой „Русской рулетки“ по ТВ мы с Кариной договорились посмотреть картину. Но вошел в комнату наш Даня и сказал: „Пап, сейчас на другом канале пойдет фильм со Шварценеггером“. Мы ему переключили и пошли на кухню чай пить», — рассказывал актер.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 57-летний актер Денис Карасев скончался в своей московской квартире. Причиной смерти предварительно называлась острая сердечно-сосудистая недостаточность. Похоронили актера Ново-Люберецком кладбище.

Звездные коллеги не пришли на прощание с Денисом Карасевым

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eg.ru / Руслан Вороной

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eg.ru / Руслан Вороной

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eg.ru / Руслан Вороной

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eg.ru / Руслан Вороной

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