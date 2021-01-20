Заказы и порча: Дейнега будет судиться со СМИ из-за слухов о смерти мужа

Певица и телеведущая Милена Дейнега, которая в прошлом году стала вдовой, намерена судиться со СМИ, распространяющими клевету и слухи о ее отношениях с мужем Евгением Самусенко. Об этом она заявила на своей странице в Instagram. Подробности ее отношений с мужем и его смерти звезда раскрыла в интервью 5-tv.ru.

Откуда слухи про развод?

Слухи о том, что супруги, еще при жизни Самусенко, расстались, появились не просто так. Дейнега призналась, что они с мужем появлялись на телевидении и разыгрывали определенные сценарии.

«Мы играли там какие-то измены, якобы мы разводимся, но никогда не говорили, что мы разведены», — рассказала артистка.

По требованиям звезды часть СМИ опубликовала опровержения, но как отмечает певица, некоторые по-прежнему пишут недостоверные факты о том, что у супругов были плохие отношения.

«Накануне смерти мужа 31 марта мы отмечали день рождения. Все друзья собрались у нас в квартире. Много есть тому фотосвидетельства. Я там с мужем стою, с розами. Я ему подарила портрет нас двоих. Все прекрасно у нас было», — заявила звезда.

Instagram @milenadeynega

Самусенко и депрессия

Однако беды в семейном счастье Дейнеги и Самусенко все-таки были. В 2019 году певица забеременела, причем двойней, но, будучи на сносях, попала в реанимацию и потеряла обоих детей. В прессе появились сообщения о том, что Самусенко в результате этого перенес депрессию, но и с этим артистка не согласна.

«Он был совершенно жизнерадостный человек. Он смеялся обо всем, когда о нем кто-то писал. Он Близнец по гороскопу. Ему вообще все пофигу было. Какая депрессия?» — заявила Дейнега.

Бизнесмен сохранил спокойствие, даже когда супруги остались без наследников.

Умер на руках у жены

Лживыми Милена называет и сообщения о том, что Самусенко якобы выпал из окна. Она уверяет, что тот умер в собственной квартире.

«Один телеканал был под окнами в день смерти. Они снимали какой-то бред. Когда я звонила в реанимацию я кричала: „Помогите пожалуйста, у меня муж упал в квартире!“. <…> Он умер у меня на руках», — заявила Дейнега.

Звезда утверждает, что продолжает бороться за правду и напоминать недобросовестным журналистам о том, что тех можно засудить за клевету. Она предоставила 5-tv.ru документы, подтверждающие причину смерти бизнесмена.

Заказы и порча

СМИ попросту хотят сделать рейтинг на ее семейной трагедии, утверждает Дейнега. Однако, уверяет она, у нее есть и другие недоброжелатели.

«Выгодно раскачивать историю родственникам моего мужа, которые не получили ничего, и с которыми он не общался, которые пытаются судиться за наследство, и проигрывают все суды. Это выгодно таким людям», — говорит Дейнега и утверждает, что именно родные Самусенко могли проплачивать фейки в прессе.

Слухи о том, что на ее семью некий мужчина навел порчу, артистка также отрицает. По ее словам, это некий воздыхатель, который решил, что сможет разрушить брак, обратился к экстрасенсам.

«Ну шизофреник человек! Что поделаешь?» — возмутилась она.

Брак с Харламовым?

Несколько дней назад на Дейнегу снова обратили внимание. Дело в том, что она поделилась на своей странице в Instagram роликом, на котором целует комика Гарика Харламова и заявляет, что выйдет за него замуж. Однако, по признанию самой певицы, в информационном шуме по поводу этого она не видит ничего плохого.

«Все нормально. По Гарику никаких ни скандалов, ни вопросов», — заключила она.

И смеясь заявила, что хотела бы видеть Харламова рядом с собой в качестве мужа.