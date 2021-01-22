Есть невозможно! Медики выявили болезненный симптом COVID-19

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 520

Эксперты советуют быть внимательнее к здоровью и не игнорировать даже самые незначительные изменения в организме.

Фото, видео: Depositphotos / oneinchpunch; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Воспаление слизистой оболочки ротовой полости может быть одним из симптомов COVID-19 у человека. Такое заявление накануне сделал профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор. Так ли это на самом деле и почему сегодня даже маленький прыщик потенциально опасен, в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

Медик отметил, что «уникальный» вывод британского ученого его нисколько не удивляет. Эксперт пояснил: чем дольше вирус шагает по планете, тем больше всевозможных клинических проявлений имеет провоцируемая им болезнь. Таким образом, сегодня даже банальный стоматит важно рассматривать с точки зрения «побочки» COVID.

«Заражение в принципе может происходить через ротовую полость. А так как там находятся рецепторы, необходимые для внедрения вируса, может развиваться и воспаление. В том числе на языке могут появиться язвочки болезненные, волдыри, красные пятна. То же самое возможно на слизистой щек, на мягком небе», — заявил Михаил Каган.

Depositphotos / leungchopan

Врач также отметил, что нередко людям, у которых подтвердился коронавирус, требуется и профессиональная помощь стоматологов. Вне зависимости от того, проходит ли пациент лечение амбулаторно или лежит в «красной» зоне, симптом «ковидного языка» может проявиться в любой момент.

Между тем, нельзя исключать и того факта, что тот же стоматит не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции. В любом случае Михаил Каган советует не ставить себе диагнозы по интернету, а своевременно обращаться за медицинской помощью и быть предельно осторожными в пандемию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как американские ученые научились выявлять коронавирус еще до появления каких-либо симптомов.

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