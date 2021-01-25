В Венесуэле раскрыли результаты исследования вакцины «Спутник V»
Латиноамериканские иммунологи изучали влияние российского препарата от COVID-19 на организм добровольцев.
Фото: www.globallookpress / Patricio Murphy
В Венесуэле провели исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Местные специалисты оценили риск возникновения побочных эффектов от применения препарата. О результатах тестов рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, пишет РИА Новости.
Иммунолог рассказал, что в тестировании принимали участие 300 венесуэльцев. Более 200 из них уже были привиты первой дозой препарата, 40 человек — уже обеими. Общая картина в Венесуэле такая же, как в РФ и Аргентине, где уже идет массовая вакцинация «Спутником V».
«Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола, — отметил он как глава исследования. — Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены».
В ближайшее время в Венесуэле планируют начать прививать местное население от коронавируса. С этой целью Каракас уже заказал у России первую партию вакцины «Спутник V» — 10 миллионов доз.
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Помимо России, препарат был одобрен регуляторами в ряде стран — в ОАЭ и Венгрии, Сербии, Алжире, Парагвае, Аргентине, Боливии, Палестине и других.
Ранее.5-tv.ru писал, что Пакистан одобрил применение вакцины «Спутник V».
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