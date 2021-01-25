В Венесуэле раскрыли результаты исследования вакцины «Спутник V»

|
Анастасия Шадская
1 045

Латиноамериканские иммунологи изучали влияние российского препарата от COVID-19 на организм добровольцев.

В Венесуэле раскрыли результаты исследования вакцины «Спутник V»

Фото: www.globallookpress / Patricio Murphy

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

В Венесуэле провели исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Местные специалисты оценили риск возникновения побочных эффектов от применения препарата. О результатах тестов рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, пишет РИА Новости.

Иммунолог рассказал, что в тестировании принимали участие 300 венесуэльцев. Более 200 из них уже были привиты первой дозой препарата, 40 человек — уже обеими. Общая картина в Венесуэле такая же, как в РФ и Аргентине, где уже идет массовая вакцинация «Спутником V».

«Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола, — отметил он как глава исследования. — Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены».

В ближайшее время в Венесуэле планируют начать прививать местное население от коронавируса. С этой целью Каракас уже заказал у России первую партию вакцины «Спутник V» — 10 миллионов доз.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Помимо России, препарат был одобрен регуляторами в ряде стран — в ОАЭ и Венгрии, Сербии, Алжире, Парагвае, Аргентине, Боливии, Палестине и других.

Ранее.5-tv.ru писал, что Пакистан одобрил применение вакцины «Спутник V».

Тема:
Вакцина от COVID-19
25 янв
«Можно аккуратно снимать» — Путин констатировал стабилизацию ситуации с COVID-19
25 янв
Создатели вакцины «Спутник V» выпустили новое предупреждение
25 янв
Россия рассчитывает на скорую сертификацию своей вакцины от коронавируса в ВОЗ
25 янв
Врач сравнил опасность мутаций и появления нового коронавируса
24 янв
Пакистан одобрил применение вакцины «Спутник V»
24 янв
Стопроцентная защита: Где и когда россиянам можно привиться от коронавируса?
23 янв
Голикова не советует прививаться переболевшим коронавирусом
22 янв
Когда могут вакцинироваться переболевшие COVID-19? — ответ Роспотребнадзора
22 янв
Самая крупная партия вакцины «Спутник V» доставлена в Петербург
21 янв
Президент Аргентины привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.86
0.50 91.15
0.74
Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака з...

Последние новости

19:24
«Угрожает нацбезопасности»: Минкульт Украины внес Алену Апину в «черный список»
19:19
Новые незаконные акции могут пройти в России 31 января
18:56
«Forza Viola!» — «Фиорентина» опубликовала первое интервью с Кокориным
18:52
«Он не справился»: директор Шаляпина о том, что погубило известного артиста
18:37
Взрыв в жилом доме прогремел в центре Азербайджана
18:35
Как правильно держать новорожденного на руках — советы педиатра

Сейчас читают

Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака зодиака?
Путь актера. Чем запомнился скончавшийся стендап-комик Александр Шаляпин?
Ретроградный Меркурий и умница Юпитер: астропрогноз на неделю с 25 по 31 января
ТОП-4 знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Как развестись дистанционно?
Требования Минцифры поставили «вне закона» миллионы «умных» электросчетчиков
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака