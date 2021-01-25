Сменившую имидж Барановскую сравнили с 70-летней Бабкиной

Телеведущая Юлия Барановская, как и любая женщина, обожает играть с разными образами. Еще вчера она была строгой леди в пиджаке с элегантной прической и едва уловимым мейкапом на лице, а сегодня — сказочная Мальвина.

В преддверии одного из праздничных мероприятий Юлия обратилась за помощью к стилисту, который предложил ей интересный эксперимент. Длинные волосы теле- и радиоведущей превратились в кокетливые кудряшки, ее голубые глаза подчеркивали лиловые тени, а помада нюдового цвета и карандаш на несколько тонов темнее увеличивали губы в разы.

«Вечер обещает быть горячим!» — подписала фото перевоплощения Барановская.

Instagram @baranovskaya_tv

Несмотря на бурную реакцию фолловеров телеведущей, не все отзывы оказались положительными. Некоторым показалось, что «вычурный» макияж добавляет возраста звезде.

«Теперь на Пугачеву похожа»,

«С этими губами, как Надя Бабкина. Не надо так»,

«Много ботокса! Рот все шире и шире!» — писали хейтеры.

Впрочем, среди юзеров нашлись и те, кому изменения в Барановской пришлись по нраву. Преданные фанаты отмечали, что забавная прическа и необычный мейкап, напротив, придают ведущей легкости и неповторимости.

«Шикарная! Девочка-конфетка!»

«Не слушайте их, Юля! Вы очень красивая!» — успокаивали они любимицу.

Между тем, саму Барановскую комментарии хейтеров совершенно не волновали. Главное — праздник прошел на ура.

Ранее 5-tv.ru рассказал о «тайном романе» Юлии Барановской с певцом Эмином Агаларовым.