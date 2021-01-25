Сменившую имидж Барановскую сравнили с 70-летней Бабкиной

|
Виктория Андреева
1 636

Звезда телевидения перевоплотилась в «Кудряшку Сью» в преддверии большого праздника.

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская, как и любая женщина, обожает играть с разными образами. Еще вчера она была строгой леди в пиджаке с элегантной прической и едва уловимым мейкапом на лице, а сегодня — сказочная Мальвина.

В преддверии одного из праздничных мероприятий Юлия обратилась за помощью к стилисту, который предложил ей интересный эксперимент. Длинные волосы теле- и радиоведущей превратились в кокетливые кудряшки, ее голубые глаза подчеркивали лиловые тени, а помада нюдового цвета и карандаш на несколько тонов темнее увеличивали губы в разы.

«Вечер обещает быть горячим!» — подписала фото перевоплощения Барановская.

Instagram @baranovskaya_tv

Несмотря на бурную реакцию фолловеров телеведущей, не все отзывы оказались положительными. Некоторым показалось, что «вычурный» макияж добавляет возраста звезде.

«Теперь на Пугачеву похожа»,

«С этими губами, как Надя Бабкина. Не надо так»,

«Много ботокса! Рот все шире и шире!» — писали хейтеры.

Впрочем, среди юзеров нашлись и те, кому изменения в Барановской пришлись по нраву. Преданные фанаты отмечали, что забавная прическа и необычный мейкап, напротив, придают ведущей легкости и неповторимости.

«Шикарная! Девочка-конфетка!»

«Не слушайте их, Юля! Вы очень красивая!» — успокаивали они любимицу.

Между тем, саму Барановскую комментарии хейтеров совершенно не волновали. Главное — праздник прошел на ура.

Ранее 5-tv.ru рассказал о «тайном романе» Юлии Барановской с певцом Эмином Агаларовым.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.86
0.50 91.15
0.74
Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака з...

Последние новости

18:08
«Надо брать»: Какую обувь носили героини советских фильмов?
18:07
Напавшего на сотрудников ДПС дебошира заключили под стражу в Петербурге
17:59
Счетная палата РФ увидела риск дефицита товаров из-за сдерживания цен
17:52
Видео нападения мужчины с ножом на россиян в Стамбуле
17:48
«Мне будет 38»: Кристина Асмус назвала дату своей второй свадьбы
17:41
В Петербурге разобрали новогоднюю елку. Что будет с лесной красавицей дальше?

Сейчас читают

«Провалился в депрессию»: директор Шаляпина о последних месяцах его жизни
Путь актера. Чем запомнился скончавшийся стендап-комик Александр Шаляпин?
Ретроградный Меркурий и умница Юпитер: астропрогноз на неделю с 25 по 31 января
ТОП-4 знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Как развестись дистанционно?
Требования Минцифры поставили «вне закона» миллионы «умных» электросчетчиков
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака