Почему старшая дочь Бориса Грачевского не пришла на похороны отца?

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Юлия Федорова
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Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала о сложных отношениях художественного руководителя «Ералаша» с детьми.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Старшая дочь от первого брака не пришла на похороны Бориса Грачевского! Что так и не смогла простить девушка знаменитому отцу? Правда, что Екатерина Белоцерковская после смерти супруга находится в тяжелом психологическом состоянии? И кому достанется многомиллионное наследство основателя Ералаша? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Последняя смска, которую я от него получил: „Вова, мне хреново“», — вспоминал о Борисе Грачевском актер Владимир Долинский.

В конце декабря Борис Грачевский заразился коронавирусом. Неделю худрук «Ералаша» лечился дома, но состояние ухудшалось. Режиссера госпитализировали. Через несколько дней его перевели в реанимацию. Вирусная пневмония осложнилась бактериальной инфекцией. Легкие были поражены на 75 процентов.

«Неожиданно ночью прозвучал звонок о том, что Бори не стало, да он болел, были болезни разные, но мы все верили, надеялись», — поделился актер Евгений Герасимов.

Проводить в последний путь бессменного руководителя «Ералаша» пришли сотни его друзей, коллег и поклонников. Последняя жена Грачевского Екатерина Белоцерковская не могла сдержать слез на прощании. В ее окружении говорят, что она перестала спать, ничего не ест. У нее на руках остался девятимесячный сын Филипп. Четвертый ребенок Бориса Юрьевича появился на свет в апреле прошлого года. Грачевский гордился маленьким Филиппом.

«Я бы хотел, чтобы он в искусстве был. Я думаю, что он яркий интересный мальчик», — говорил Борис Грачевский о сыне.

На похоронах также присутствовала и вторая жена Грачевского Анна. От их союза с Борисом у нее подрастает восьмилетняя дочь Василиса. Режиссер был женат трижды. С первой супругой Галиной он прожил 35 лет. Известие о разводе пары для всех друзей и знакомых стало шоком.

Сын Максим спокойно принял решение отца и продолжил с ним общаться. А вот дочка Ксения так и не смогла простить ему уход из семьи. Когда у нее родился сын, она не предложила Грачевскому увидеться с внуком. Борис Юрьевич пытался наладить отношения с наследницей, но так и не успел. А девушка даже не пришла на прощание.

«Он не успел помириться, потому что он не собирался умирать. Разговоров о примирении с дочерью там даже не может быть, там настолько глубока обида», — поделился Марк Рудинштейн.

После смерти режиссера встал вопрос о наследстве. Загородный дом на 300 квадратов стоимостью более 50 миллионов рублей, и квартира в центре столицы, которая оценивается в 17 миллионов. В окружении говорят, якобы худрук «Ералаша» завещал все имущество последней жене.

«Завещание в нашей стране — не аксиома. Закон защищает права обязательных наследников. Здесь как раз может претендовать на завещание ребенок от второго брака, поскольку является несовершеннолетним», — пояснил адвокат Александр Голиков.

Еще один, и, пожалуй, главный пункт наследства — права на «Ералаш». Ведь каждая трансляция детского киножурнала приносила Грачевскому неплохие дивиденды.

«„Ералаш» сегодня изменился. Очень сильно. Потому что очень изменились дети. Тем не менее, у нас сегодня в интернете до 40 миллионов просмотров», — отмечал Борис Грачевский.

Однако, если верить прессе, то у режиссера было туго с деньгами. Все средства он вкладывал в «Ералаш». А когда компании старшего сына разорились, стал помогать ему выплачивать огромный долг — более одного миллиарда рублей.

Если завещания нет, то все наследство Грачевского будет делиться по закону, между последней супругой и всеми детьми режиссера. Сможет ли многочисленная родня Грачевского поделить наследство мирно? Или все-таки начнется война между родственниками?

Тема:
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