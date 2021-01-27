Звезда «Склифосовского» и «Гоголь-центра» Андрей Болсунов умер в 52 года
| Светлана Шевченко Общество 1 507
Московским театралам он особенно запомнился по спектаклям — «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр».
Фото: Facebook @Andrey Bolsunov
Актер театра «Гоголь-центр» Андрей Болсунов умер через две недели после дня рождения на 53-м году жизни.
«Команда „Гоголь-центра“ выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея», — говорится в сообщении театра, опубликованном в сети.
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