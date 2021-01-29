Стала известна предварительная причина смерти Василия Ланового

Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стала коронавирусная инфекция COVID-19. Об сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

«Он умер, да. Сегодня, только что. Причина — коронавирус», — сказал Крок.

На причину смерти в виде коронавируса также указывает сайт KP.RU. Портал отмечает, что причиной смерти «могли стать последствия коронавирусной инфекции».

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, актер Василий Лановой скончался вечером 28 января на 88-м году жизни. Чуть меньше чем за месяц до этого его госпитализировали с коронавирусом.