Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с народным артистом СССР прошло в Театре имени Вахтангова. Гроб со стеклянной крышкой проводили под аплодисменты и отправили на Новодевичье кладбище, где похоронят Василия Ланового.

На прощание пришли родные, близкие и просто неравнодушные зрители. Гроб с телом народного артиста был установлен в центре сцены. Вокруг него лежали венки и цветы, один из которых отправил президент России Владимир Путин. В зале звучала музыка и стихи, которые при жизни исполнил Василий Семенович. Фасад здания Театра имени Вахтангова украсили портретами актера.

Лановой умер в столичной больнице 28 января в возрасте 87 лет. Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция, которой он заразился в конце декабря 2020-го.

Ранее 5-tv.ru сообщи, что Василия Ланового похоронят в гробу с прозрачной крышкой.