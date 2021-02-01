Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами
Гроб с телом актера вынесли из Театра имени Вахтангова.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Прощание с народным артистом СССР прошло в Театре имени Вахтангова. Гроб со стеклянной крышкой проводили под аплодисменты и отправили на Новодевичье кладбище, где похоронят Василия Ланового.
На прощание пришли родные, близкие и просто неравнодушные зрители. Гроб с телом народного артиста был установлен в центре сцены. Вокруг него лежали венки и цветы, один из которых отправил президент России Владимир Путин. В зале звучала музыка и стихи, которые при жизни исполнил Василий Семенович. Фасад здания Театра имени Вахтангова украсили портретами актера.
Лановой умер в столичной больнице 28 января в возрасте 87 лет. Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция, которой он заразился в конце декабря 2020-го.
Ранее 5-tv.ru сообщи, что Василия Ланового похоронят в гробу с прозрачной крышкой.
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