Василия Ланового похоронят в стеклянном гробу

|
Яна Вахрушева
1 293

В эти минуты в его родном Вахтанговском театре проходит церемония прощания.

Василия Ланового похоронят в стеклянном гробу

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Тема:
Умер Василий Лановой

Василия Ланового, как и Бориса Грачевского, похоронят в стеклянном гробу, сообщила Teleprogramma.pro. Такое решение приняли родственники актера из-за того, что он умер от коронавируса. Чтобы дать возможность людям нормально попрощаться с Василием Семеновичем, его тело поместили в гроб со стеклянной крышкой стоимостью 200 тысяч рублей.

Гроб с телом Ланового поставили посреди сцены Театра имени Вахтангова, где актер проработал 60 лет. На прощание пришли родные, близкие, друзья и просто поклонники его творчества. В зале звучит музыка и стихи, которые Василий Семенович исполнял при жизни. Вокруг гроба лежат венки и цветы, один из них — от Владимир Путина. После церемонии прощания гроб с телом Василия Ланового отвезут на Новодевичье кладбище, где придадут земле.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Василия Ланового не стало 28 января. Он проходил лечение от коронавируса в одной из столичных клиник. Опасный вирус актер подхватил в конце декабря 2020-го. Организм Василия Семеновича не справился с недугом вопреки прогнозам врачей о скором выздоровлении. Ему было 87 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве началось прощание с Василием Лановым.

Тема:
Умер Василий Лановой
1 февр
Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами
1 февр
Актриса Лидия Вележева рассказала, почему Лановой называл ее воровкой
1 февр
Любимица Кончаловского, красавица и жена Ланового: жизнь и судьба Ирины Купченко
1 февр
В Москве проходит прощание с Василием Лановым
1 февр
«Тяжкая трагедия»: Конкин сравнил себя с Лановым, потерявшим сына
31 янв
Мерзость в сети: сторонники Навального массово оскорбляют память Ланового
31 янв
Символ эпохи, стойкости и мужества: памяти Василия Ланового
30 янв
Сторонники Навального унизили честь и достоинство Василия Ланового
30 янв
«Вас никогда не забудут»: Лановой спасал семью Чиповской от голода в 90-е
30 янв
Как фильм «Офицеры» помирил Ланового с Юматовым и чуть не «убил» режиссера

Читайте также

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.25
0.06 92.30
0.17
ТОП-4 знака зодиака, которым февраль 2021 года принесет счастье

Последние новости

13:47
«У меня уже были антитела…» — Александр Збруев повторно заразился коронавирусом
13:33
«Ледяной душ»: Мать не пригласила Марию Максакову в отчий дом
13:18
ТОП-4 знака зодиака, которым февраль 2021 года принесет счастье
13:06
Юлии Навальной назначен штраф за нарушение правил митинга
12:55
Уилл Смит посетил тренировку петербургского «Зенита» — фото
12:40
Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами

Сейчас читают

Три пары знаков зодиака, которые обречены на расставание
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака
«Верим в чудо»: Сумишевский о состоянии жены после ДТП под Красноярском
Настоящий русский: Какие наставления России оставил после себя Василий Лановой?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака