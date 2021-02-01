Василия Ланового похоронят в стеклянном гробу

Василия Ланового, как и Бориса Грачевского, похоронят в стеклянном гробу, сообщила Teleprogramma.pro. Такое решение приняли родственники актера из-за того, что он умер от коронавируса. Чтобы дать возможность людям нормально попрощаться с Василием Семеновичем, его тело поместили в гроб со стеклянной крышкой стоимостью 200 тысяч рублей.

Гроб с телом Ланового поставили посреди сцены Театра имени Вахтангова, где актер проработал 60 лет. На прощание пришли родные, близкие, друзья и просто поклонники его творчества. В зале звучит музыка и стихи, которые Василий Семенович исполнял при жизни. Вокруг гроба лежат венки и цветы, один из них — от Владимир Путина. После церемонии прощания гроб с телом Василия Ланового отвезут на Новодевичье кладбище, где придадут земле.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Василия Ланового не стало 28 января. Он проходил лечение от коронавируса в одной из столичных клиник. Опасный вирус актер подхватил в конце декабря 2020-го. Организм Василия Семеновича не справился с недугом вопреки прогнозам врачей о скором выздоровлении. Ему было 87 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве началось прощание с Василием Лановым.