Василия Ланового похоронят в стеклянном гробу
В эти минуты в его родном Вахтанговском театре проходит церемония прощания.
Фото: ТАСС / Щербак Александр
Василия Ланового, как и Бориса Грачевского, похоронят в стеклянном гробу, сообщила Teleprogramma.pro. Такое решение приняли родственники актера из-за того, что он умер от коронавируса. Чтобы дать возможность людям нормально попрощаться с Василием Семеновичем, его тело поместили в гроб со стеклянной крышкой стоимостью 200 тысяч рублей.
Гроб с телом Ланового поставили посреди сцены Театра имени Вахтангова, где актер проработал 60 лет. На прощание пришли родные, близкие, друзья и просто поклонники его творчества. В зале звучит музыка и стихи, которые Василий Семенович исполнял при жизни. Вокруг гроба лежат венки и цветы, один из них — от Владимир Путина. После церемонии прощания гроб с телом Василия Ланового отвезут на Новодевичье кладбище, где придадут земле.
Василия Ланового не стало 28 января. Он проходил лечение от коронавируса в одной из столичных клиник. Опасный вирус актер подхватил в конце декабря 2020-го. Организм Василия Семеновича не справился с недугом вопреки прогнозам врачей о скором выздоровлении. Ему было 87 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве началось прощание с Василием Лановым.
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