Умер известный актер и каскадер Виктор Павлюченков

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Алина Потёмкина
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Звезде сериала «Батюшка» было всего 57 лет.

Умер известный актер и каскадер Виктор Павлюченков

Фото: Кадр из кинофильма "Батюшка" 2008

Не стало актера и каскадера Виктора Павлюченкова. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

«1 февраля на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков. Он был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не уточняется. Виктор Павлюченков — выпускник ГИТИСа. Он известен по главной роли в сериале «Батюшка», ролям в сериалах «Апостол», «Застава Жилина», картинах «Стукач», «Трое». Кроме того, он выполнял работу каскадера в фильме «Офицеры», был членом Ассоциации каскадеров России. Помимо работы в кино трудился на телевидении — в разные годы писал сценарии программ для РЕН ТВ, РТР и ТВЦ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти грузинского актера и певца Темура Циклаури.

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