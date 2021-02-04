«Крик души»: Митя Фомин объяснил заявление Польны о «днище» на эстраде

Ранимая натура Евы Польны, как человека высокой культуры и талантливого поэта, не приемлет эпатажа, граничащего с аморальным поведением. Резкое высказывание певицы о «днище» на российской эстраде не стоит принимать близко к сердцу, отмечает Митя Фомин. Он объясняет: неосторожной фразой звезда хотела показать, насколько больно ей наблюдать за регрессом в музыке.

«Где-то я с Евой солидарен, учитывая, что сейчас огромный выбор предложений самого разного толка и качества. Она в душе очень ранимый и красивый сам по себе человек, наверное, ее очень коробит все то, что происходит сейчас с нашей отечественной музыкой», — заявил Фомин в беседе с 5-tv.ru.

В своем посте, обращенном к юзерам, Ева отметила, что порой ей очень хочется завершить карьеру. Она боится, что в современном мире ее четкие рифмы и лиричные истории никому не нужны.

«И я думаю: все, Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми свое сердце. Брось это неблагодарное занятие», — рассуждала Польна.

Комментируя печальные настроения своей подруги, Фомин напомнил, как много людей поддерживают ее, просят петь и всегда быть рядом. Митя заметил, что песни Евы будут жить вечно, поскольку они — настоящий источник тепла, любви и добра.

«Единственная проблема для нас артистов сейчас — это то, что нам стало сложнее звучать на радиостанциях. Это все связано с проблемами продвижения, промо, инвестициями, покупкой рекламы и так далее. Но я все-таки верю: настоящая музыка, как вода — найдет свою щелочку, своего слушателя», — заключил артист.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, как романтичной Еве Польне удалось нарисовать любимого человека «до самого нутра».