Три верных способа: как подать на алименты, не расторгая брак?

Многие граждане считают, что для того, чтобы взыскать алименты на содержания ребенка, необходимо расторгнуть брак, а потом заявлять требование об алиментах. Однако это лишь заблуждение. На самом деле алименты можно взыскивать и в действующем браке — их взыскание никак не зависит, разводитесь вы или нет.

Зачем подавать на алименты в браке?

В каждой семье возникают некие сложности, недопонимания между супругами. При этом некоторые недобросовестные родители, находясь в браке, перестают выделять необходимые средства на содержание детей.

«Чаще, к сожалению, это мужчины. И женщина, пытаясь сохранить семью, не подает на расторжение брака и не подает на взыскание алиментов, думая, что эти вопросы взаимосвязаны», — поясняет звездный адвокат Сергей Жорин.

В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации, родители должны содержать и обеспечивать своих детей. И не важно, находятся они в браке или нет. Каждый имеет право в судебном порядке взыскать алименты на содержание общего ребенка.

Три верных способа

Для взыскания алиментов с супруга есть несколько способов, пояснил Сергей Жорин.

Это можно сделать в приказном производстве, то есть обратиться с соответствующим заявлением в суд и получить судебный приказ на взыскание алиментов в долевом соотношении от доходов супруга. Для его получения необходимо обратиться к мировому судье.

Судья в течение пяти дней рассмотрит ваше заявление и вынесет судебный приказ о взыскании алиментов. По мнению адвоката, этот способ имеет как достоинства (скорость рассмотрения и получения судебного приказа), так и недостатки (судебный приказ может быть отменен при поступлении возражений от супруга).

Также расторгнуть брак можно в исковом производстве. В данном случае вам будет необходимо подготовить исковое заявление, где вы можете просить взыскать алименты либо в долевом соотношении, либо в твердом денежном выражении, если ваш супруг имеет непостоянный доход.

«Супруги также могут заключить и алиментное соглашение. К нему есть определенное требование. Оно должно быть заверено нотариально. В нем вы пропишите размер тех алиментов, который будет платить один из супругов на содержание общего ребенка», — отметил Сергей Жорин.

Но такой способ возможен, только если супруг согласен платить алименты в добровольном порядке.

Не только на ребенка

Адвокат обращает внимание, что помимо алиментов на ребенка, женщина может взыскать алименты на себя, в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Также гражданин может взыскать алименты в случае нетрудоспособности или нужды. Кроме того, такое право имеет супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства первой группы.

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