Стали известны дата и место прощания с актером из «Полицейского с рублевки» Альшанским

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Карина Бернтгольц
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Артист и режиссер незадолго до смерти жаловался на сильные боли в спине.

Стали известны дата и место прощания с актером из «Полицейского с рублевки» Альшанским

Фото: Instagram @vitaliy_and_vitaliy

Стали известны дата и место прощания со знаменитым актером и режиссером Виталием Альшанским. Звезда скончался при загадочных обстоятельствах. Его тело нашли в собственной квартире. На момент смерти артисту было 52 года.

Проводить в последний путь Виталия Альшанского родственники и знакомые смогут в четверг, 11 февраля. Как сообщил 5-tv.ru, близкий друг Виталия, певец и композитор Дмитрий Дунаев, сбор участников траурной церемонии состоится возле морга на Тарном проезде. В 12.00 по московскому времени пройдет отпевание.

Похороны пройдут на Прокшинском кладбище в Сосенском поселении в Москве.

Первой актерской работой Аьшанского была небольшая роль в «Ералаше». Потом была «Шуб — баба Люба!», а вслед за ней получившие множество наград «Бумер» и комедия «Шик». На его счету более сотни работ в кино — «Кухня», «Доярка из Хацапетовки», «Пока цветет папоротник», «Полицейский с рублевки» и многие другие. А режиссерский талант ему удалось воплотить в популярнейшем сериале «Молодежка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Альшанский незадолго до смерти жаловался на сильные боли в спине.

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