Стали известны дата и место прощания с актером из «Полицейского с рублевки» Альшанским
Артист и режиссер незадолго до смерти жаловался на сильные боли в спине.
Фото: Instagram @vitaliy_and_vitaliy
Стали известны дата и место прощания со знаменитым актером и режиссером Виталием Альшанским. Звезда скончался при загадочных обстоятельствах. Его тело нашли в собственной квартире. На момент смерти артисту было 52 года.
Проводить в последний путь Виталия Альшанского родственники и знакомые смогут в четверг, 11 февраля. Как сообщил 5-tv.ru, близкий друг Виталия, певец и композитор Дмитрий Дунаев, сбор участников траурной церемонии состоится возле морга на Тарном проезде. В 12.00 по московскому времени пройдет отпевание.
Похороны пройдут на Прокшинском кладбище в Сосенском поселении в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Альшанский незадолго до смерти жаловался на сильные боли в спине.
Читайте также
72%
-0.62 89.89
-1.03
Нашли ошибку?