Назван неожиданный симптом, говорящий о сердечном приступе

Боль в зубах и челюсти может говорить о сердечном приступе. Об этом неожиданном симптоме заболевания рассказала врач-терапевт Алка Патель.

Чаще всего к инфарктам приводит закупорка артерий из-за повышенного уровня холестерина в крови. При этом перед критическим моментом человек испытывает дискомфорт и боль в груди, ощущение, что она сдавливается.

Однако, есть и другие показатели проблем с сердцем. Они проявляются в связи с расположением в организме блуждающего нерва, он проходит от мозга к брюшной полости. Передаваемые им сигналы могут коснуться области сердца и лица. Поэтому по специфическому синдрому врачи могут определить приступ.

«Боль в сердце ощущается не только в груди — ее можно почувствовать в зубах и челюсти», — цитирует Алку Патель «Экономика сегодня».

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