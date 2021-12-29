Назван неожиданный симптом, говорящий о сердечном приступе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 070

Врач-терапевт Алка Патель объяснила, почему проблемы с сердцем могут проявляться не только болью в соответствующей области.

Назван неожиданный симптом, говорящий о сердечном приступе

Фото: Depositphotos / belchonock

Боль в зубах и челюсти может говорить о сердечном приступе. Об этом неожиданном симптоме заболевания рассказала врач-терапевт Алка Патель.

Чаще всего к инфарктам приводит закупорка артерий из-за повышенного уровня холестерина в крови. При этом перед критическим моментом человек испытывает дискомфорт и боль в груди, ощущение, что она сдавливается.

Однако, есть и другие показатели проблем с сердцем. Они проявляются в связи с расположением в организме блуждающего нерва, он проходит от мозга к брюшной полости. Передаваемые им сигналы могут коснуться области сердца и лица. Поэтому по специфическому синдрому врачи могут определить приступ.

«Боль в сердце ощущается не только в груди — ее можно почувствовать в зубах и челюсти», — цитирует Алку Патель «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, опасные для самостоятельного приема. По словам эксперта, эти средства лучше не держать в домашней аптечке.

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Назван неожиданный симптом, говорящий о сердечном приступе

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