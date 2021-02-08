Два беспроигрышных варианта: как разделить имущество, не расторгая брак?

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Анна Васильева
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Решить, кому достанется мебель, машина или часть денег можно как во время, развода, так и до него, уверяет звездный адвокат Сергей Жорин.

Фото, видео: depositphotos / serezniy; 5-tv.ru

Большинство россиян считает, что имущество делят только те пары, которые решили расторгнуть брак. Но это не так. Возможно ли разделить все, что нажито совместно, не разводясь? Об этом 5-tv.ru сказал звездный адвокат Сергей Жорин.

По словам специалиста, поделить то, что было приобретено за время зарегистрированных отношений, можно как до расторжения брака, так и не разводясь вовсе. Для этого существует два способа.

«Первый и самый лучший вариант — подписать соответствующее соглашение о разделе совместно нажитого имущества, когда вы с супругом договариваетесь, что кому достается. После этого необходимо подготовить соглашение о разделе и обязательно его заверить нотариально. Без нотариального заверения такое соглашение является недействительным», — пояснил Сергей Жорин.

Если же у супругов не получатся договориться о том, кому и что достается, можно обратиться в суд с исковым заявлением.

«В нем нужно указать, какое имущество, вы считаете, необходимо оставить вам, а какое передать в собственность вашего супруга. Разделу подлежат и денежные средства, которые были нажиты в период брака», — рассказал адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жорин рассказал, как подать на алименты, не расторгая брак.

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