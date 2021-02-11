The Washington Post предрекла мировой успех вакцине «Спутник V»

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Василий Заика
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Журналисты издания отмечают, что российский препарат против COVID-19 обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогами.

The Washington Post предрекла мировой успех вакцине «Спутник V»

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Американская газета The Washington Post предрекла мировой успех российской вакцине «Спутник V». Журналисты издания отмечают, что препарат, разработанный НИЦ имени Гамалеи, обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогами.

Авторы статьи указывают, что изначально вакцина «Спутник V» подверглась критике в мировом сообществе. В дальнейшем после публикации результатов испытаний препарата в авторитетном научном журнале The Lancet стало понятно, что он может войти в «мировую историю успеха».

Исследования подтвердили, что российская вакцина против COVID-19 оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. К тому же разработка наших ученых намного дешевле западных аналогов, а также не требует усложненных схем хранения и транспортировки.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Она была разработана специалистами НИЦ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Минздрав РФ зарегистрировал препарат в середине августа 2020 года. С декабря его начали использовать для массовой вакцинации россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ опубликовал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе.

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