The Washington Post предрекла мировой успех вакцине «Спутник V»

Американская газета The Washington Post предрекла мировой успех российской вакцине «Спутник V». Журналисты издания отмечают, что препарат, разработанный НИЦ имени Гамалеи, обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогами.

Авторы статьи указывают, что изначально вакцина «Спутник V» подверглась критике в мировом сообществе. В дальнейшем после публикации результатов испытаний препарата в авторитетном научном журнале The Lancet стало понятно, что он может войти в «мировую историю успеха».

Исследования подтвердили, что российская вакцина против COVID-19 оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. К тому же разработка наших ученых намного дешевле западных аналогов, а также не требует усложненных схем хранения и транспортировки.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Она была разработана специалистами НИЦ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Минздрав РФ зарегистрировал препарат в середине августа 2020 года. С декабря его начали использовать для массовой вакцинации россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ опубликовал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе.