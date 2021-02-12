Прокурор прослезилась при оглашении подвигов оскорбленного Навальным ветерана

Прокурор прослезилась во время оглашения подвигов оскорбленного Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Как передает корреспондент МИЦ «Известия» из зала Бабушкинского суда Москвы, государственный обвинитель в ходе процесса рассказала о борьбе фронтовика с фашистами в составе партизанского отряда.

Игнат Артеменко предоставил в суд письменные показания, в которых поведал про атаку на немецкий гарнизон, устроенные засады и разминирование деревни. Ветеран со времен сражений живет с двумя осколками снарядов, которые остались в его теле.

Поводом для возбуждения уголовного дела о клевете в отношении Алексея Навального стал оскорбительный комментарий к ролику, в котором известные люди поддерживали поправки к Конституции РФ. Среди них был и фронтовик Игнат Артеменко.

В комментарии к ролику блогер позволил себе нелестные выражения, которые, по версии следствия, порочили честь и достоинство военнослужащего, а также наносили ему моральный вред — ветеран едва не слег в больницу с сердечным приступом. Сторона обвинения настаивает, что слова Навального о герое СССР — настоящая клевета, за что и требует наказать нарушителя.

Узнав об этом, 93-летний пенсионер едва не попал в больницу с сердечным приступом. На циничное оскорбление за него ответил другой ветеран.

Ранее блогер неоднократно демонстрировал пренебрежение к заслугам советского народа в Великой Отечественной. Так, например, практически ежегодно он участвовал во всевозможных националистических акциях, за что, к слову, был исключен из партии «Яблоко». Блогер регулярно выступал на конференциях националистических движений, где, в том числе, рассуждал о «плюсах» национализма.

Высмеивали подвиг соотечественников и соратники Навального. В частности, глава его волгоградского штаба Алексей Волков был признан виновным в публичном осквернении памятника «Родина-Мать зовет!». Приверженец национализма опубликовал в сети смонтированное фото, на котором монумент выглядел «залитым» зеленкой.

Отличились и другие сподвижники Навального. Взломав сайт «Бессмертного полка России», они разместили фото предводителей фашистов во главе с Адольфом Гитлером в ряду героев СССР.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил заменить Алексею Навальному условный срок по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» на реальный в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Фактически, с учетом срока, который блогер провел под домашним арестом, он пробудет в местах заключения два года и восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения условий испытательного срока.

Напомним, к зданию Мосгорсуда, где проходило выездное заседание по этому делу, прибыли порядка 20 иностранных дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о грубом вмешательстве в дела РФ. Отметим, что дипломаты не стали посещать 4 февраля Тимирязевский суд, где рассматривалось дело об административном правонарушении против гражданина Франции Сириля Даниеля, который участвовал в незаконной акции в Москве. Иностранца накануне арестовали на семь суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита Навального дважды получила замечание от судьи в ходе заседания.