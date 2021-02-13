Влюбленных стало меньше? Как изменились планы россиян на День святого Валентина

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Алина Потёмкина
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Психологи не отрицают, что на отношение к празднику повлияла пандемия.

Влюбленных стало меньше? Как изменились планы россиян на День святого Валентина

Фото: Depositphotos / pressmaster

День Святого Валентина в России всегда был праздником, к которому в обществе относились весьма неоднозначно. Однако в этом году наступил пик отрицания 14 февраля как символа любви и романтики. В 2021 году отмечать День всех влюбленных собирается рекордно низкое число наших соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу «Известий» сервисом SuperJob.

Всего 13% респондентов (каждый восьмой) сказали, что будут отмечать День святого Валентина в 2021 году. В 2007-м такие планы были у половины опрошенных. Интерес к празднованию 14 февраля оказался связан с возрастом: среди респондентов до 24 лет отмечать планируют 19%, а среди тех, кому больше 45 лет, — всего 8%.

Самыми романтично настроенными в преддверии Дня святого Валентина оказались бармены. Среди представителей этой профессии будут праздновать 33% респондентов. На втором месте администраторы (23%), далее — секретари (19%), офисные менеджеры (18%), и менеджеры по продажам (17%). А вот меньше всех подвержены флюидам Валентина сисадмины и водители — по 5% опрошенных.

Depositphotos /ArturVerkhovetskiy

Снижение интереса к празднику скорее позитивная тенденция для общества, заявил в беседе с изданием старший преподаватель Института общественных наук РАНХиГС, психолог Артем Карабанов. По его словам, во многом такие изменения связаны с пандемией и вынужденными ограничениями из-за нее.

«Этот праздник был особенно важен тем, кто проводит вместе мало времени, это был их шанс как-то компенсировать упущенное время. А сейчас многие пары работают удаленно и, живя вместе, могут попросту не испытывать потребности в отдельном Дне влюбленных. Так что, возможно, падение популярности этого праздника даже можно назвать хорошим знаком», — пояснил психолог.

Наблюдаются перемены и в том, какие подарки выбирают друг для друга влюбленные. Цветы даме сердца планирует подарить каждый четвертый из десятерых опрошенных мужчин. Причем люди постарше меньше придают значения этому атрибуту праздника: 31% среди тех, кому больше 45 лет, против 53% среди более молодых россиян.

Depositphotos / Nadianb

Падают продажи главного символа праздника — валентинки. В этом году их покупают меньше на 18%. Зато нет отбоя от клиентов у владельцев магазинов с товарами для взрослых: спрос вырос на 80% по сравнению с прошлым годом. Радуются бойкой торговле и продавцы нижнего белья — приток покупателей на 30%.

Неожиданно выросло количество продаж ювелирных украшений — вдвое по сравнению с прошлым годом. Чаще всего кавалеры выбирают для своих барышень серьги. Не меньшей популярностью в качестве подарка пользуются гаджеты. Стабильно высоким остается спрос на простые и незатейливые подарки: мягкие игрушки и сладости. В этом году он вырос в два раза.

Изменилось и восприятие праздника. Если раньше это был однозначно день для двоих, то теперь побаловать себя 14 февраля стремятся и одиночки, воспринимая День святого Валентина в качестве символа любви к себе.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП наихудших подарков на День святого Валентина.

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