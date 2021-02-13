Неправильно поняли: в Турции объяснили значение «карты захвата РФ»

В Турции «успокоили» россиян, заявив, что ранее опубликованная «карта захвата Крыма» не имеет никакого отношения к реальным планам властей страны на расширение границ. Замглавы Бюро международных отношений турецкой партии «Ватан» Сюлюк Хусейн Эрман подчеркнул, что никаких военных операций не предвидится.

«Речь шла не о том, что Турция хочет расширить свои территории. Там было показано, на какие страны будет распространяться влияние Турции к 2050 году, согласно исследованию американской компании Stratfor, которую называют „теневым ЦРУ“», — пояснил Эрман в беседе с URA.RU.

Та самая «карта захвата» России и, в частности, крымских территорий была показана в эфире турецкого телеканала TRT1. Красным обозначались местности, на которых якобы должно будет распространяться влияние Анкары к 2050 году. Помимо отечественных областей, «захватчиков» заинтересовал ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, а также бывшего СССР.

trt1.com.tr

Комментируя ситуацию, глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что турецким коллегам стоило бы «умерить аппетиты».

«Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», — заявил государственный деятель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США намерены начать захват территорий РФ с Калининграда.