Мать Аршавина выселяет тяжелобольную бывшую жену футболиста из особняка

Мать футболиста Андрея Аршавина выселяет его тяжелобольную бывшую жену Алису Казьмину из особняка в поселке Коломяги в Петербурге. Роскошный дом был переоформлен на Татьяну Аршавину еще во время брака ее сына и журналистки.

Адвокат Алисы Казьминой Павел Волошин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что решение в пользу истицы было вынесено Приморским судом еще в декабре 2020 года. Ответчиком в деле выступают экс-супруга спортсмена и их общая дочь Есеня. Представитель ответчицы пояснил, что постановление первой инстанции не вступило в законную силу. Алиса Казьмина намерена отстоять право на проживание в особняке вместе с тремя детьми (двое от предыдущих браков — Прим.ред.).

«Истцом была Татьяна Ивановна (Аршавина — Прим.ред.). Ее требования о выселении удовлетворены были в декабре 2020 года. После этого ответчик подала апелляционную жалобу и после того, как суд примет ее окончательно к производству, полагаю, что это произойдет в марте, дело будет направлено для рассмотрения в апелляционном порядке в городской суд Петербурга. Решение Приморского суда, суда первой инстанции, состоялось, но не вступило в законную силу», — пояснил адвокат Алисы Казьминой.

Юрист подчеркнул, что в разбирательстве имеет место спор не имущественного свойства. В частности, речь идет не только о бывшей жене Андрея Аршавина, но и о его дочери. Павел Волошин склонен считать, что надежда отменить решение Приморского суда и выиграть дело все-таки есть.

«Предвосхитить решение любого суда было бы мудрено. Надежда, как во всяком деле, есть. Состоит она в том, что Алиса Александровна, как бывший член семьи, а Есеня, как нынешней член семьи, напомню, что она является внучкой истца, как представляется моему доверителю имеют право там жить. Поскольку иных условий для проживания истцом не обеспечено, то вот спор и пойдет вокруг этого казуса. Матери и ребенку нужно где-то жить. За это право стоит побороться», — заключил адвокат Алисы Казьминой.

Не так давно бывшая супруга Андрея Аршавина призналась, что страдает серьезным заболеванием. Алиса Казьмина уже перенесла две операции, но они не решили проблему. По мнению врача отоларинголога и фониатра Анны Колесниковой, здоровье Казьминой действительно в опасности, она буквально на грани между жизнью и смертью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему юзеры так нетерпимы к экс-жене Аршавина с изуродованным лицом.