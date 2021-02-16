«Филигранная работа»: Сын Алибасова показал ногу продюсера после операции

Бари Алибасов-младший показал своего отца после операции на ноге. В коротком видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, наследник знаменитости ведет с продюсером шутливый диалог.

«Ну что, папа, работать будем?» — спрашивает сын Алибасова.

Тот отвечает утвердительно и выказывает недовольство качеством фотографий, которые делает с ним его наследник. На это молодой человек отшучивается.

«Зато тебе ногу сшили так, что там филигранная работа. Твой хирург чуть ли не круче группы „На-На“!» — говорит Алибасов-младший.

В доказательство своих слов сын продюсера показал, как выглядит нога его отца. Он крупным планом снял загипсованную конечность знаменитости. На второй ноге виднеются синяки и ссадины, полученные продюсером, видимо, при падении с лестницы.

Бари Алибасов был госпитализирован в одну из больниц Калининграда 14 февраля. У него был диагностирован открытый перелом ноги. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продюсер получил травму.