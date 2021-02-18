Наследие Андрея Мягкова: что оставил актер любимой жене и родственникам?

Адвокат Жанна Маргулис рассказала о том, какое наследство оставил родственникам народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актера не стало 18 февраля, по предварительным данным, он умер из-за острой сердечной недостаточности.

Мягков с женой Анастасией Вознесенской жили на улице Генерала Ермолова в Москве, квартиры в этом районе стоят около 20 миллионов рублей. Кроме того, у них был загородный дом в Подмосковье. Никакой роскоши в быту супружеской пары не было. Андрей Васильевич нередко передвигался по городу общественным транспортом, его даже не всегда узнавали — просто не ожидали увидеть в своем автобусе звезду «Иронии судьбы» и «Служебного романа».

В последние годы жизни гонорары Мягкова сократились — он часто отказывался от ролей, которые считал неподходящими для себя. Теперь супруге артиста Анастасии Вознесенской предстоит справляться с жизненными трудностями самостоятельно, кроме того, у пары не было детей, и позаботиться о пожилой актрисе некому.

«Если Андрей Мягков оставил завещание, тогда наследование происходит по завещанию. Если его нет, то единственным законным наследником будет признана супруга Мягкова. Также у актера есть сестра, которая является наследником второй очереди, но она не может ни на что претендовать, при наличии наследника первой очереди. Исключение может быть лишь в случае, если сестра упомянута в завещании в качестве наследника», — цитирует адвоката Маргулис сайт Teleprogramma.pro.

Мягков скончался на 83-м году жизни. Он потерял сознание дома, близкие вызвали скорую помощь. Попытки медиков реанимировать актера не увенчались успехом.

Андрей Васильевич был одним из самых популярных советских актеров. Всенародную любовь он приобрел прежде всего благодаря картинам Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж». Были в его профессиональной судьбе и драматические роли — Алеша в «Братьях Карамазовых», Юлий Капитонович Карандышев в «Жестоком романсе», Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» и другие. Театральную карьеру начал в «Современнике», с 1987 года играл в МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о месте и возможной дате прощания с Андреем Мягковым.