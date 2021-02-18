«Мне казалось, Андрей бессмертен»: Брыльска тяжело переживает уход Мягкова
Актриса призналась: со звездой «Иронии судьбы» ее связывало нечто большее, чем просто работа.
Фото, видео: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", реж. Эльдар Рязанов (1975); 5-tv.ru
Актриса Барбара Брыльска отказывается верить в смерть своего партнера по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрея Мягкова. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда призналась: для нее он был больше, чем просто коллегой. Потому воспринимает его кончину как личную трагедию.
«Мне всегда казалось, что Андрей бессмертен. Я не думала о том, что я его переживу», — заявила Брыльска.
Звезда рассказала, что прошедший год ознаменовался для нее огромными потерями. Ушла из жизни мама, любимый супруг, друзья, тети. Барбара с трудом пережила трагические события. Но лишь на секунду ей показалось, что душевная боль поутихла, как вдруг пришла новость о смерти Мягкова.
«После того звонка, когда я только поняла, что он умер… Не знаю сейчас, что сказать. Каким он был актером! Я его знала только по нашему фильму. Потом еще смотрела „Служебный роман“. Феноменальная игра! Россияне знают, каким он действительно был актером. А для меня он был человеком, с которым поцелуй на площадке был удовольствием», — едва сдерживая слезы, вспоминала Барбара Брыльска.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарного актера Андрея Мягкова в бессознательном состоянии обнаружили родственники в его московской квартире. Прибывшие медики попытались вернуть к жизни любимца публики. Но реанимационные мероприятия не дали результата.
По предварительным данным, причиной смерти Мягкова стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Актера не стало ранним утром 18 февраля. Ему было 82 года.
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