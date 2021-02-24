Кому и на сколько повысят пенсии в России с 1 апреля 2021 года?

Рита Цветкова
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Об изменениях в мерах социальной поддержки граждан рассказала сенатор Елена Бибикова.

Кому и на сколько повысят пенсии в России с 1 апреля 2021 года?

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Россиян с 1 апреля 2021 года ожидает повышение размера пенсии. О том, кому и на сколько увеличат пособие, рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

На рост социальных выплат этой весной могут рассчитывать в первую очередь граждане, у которых нет права на получение страховой пенсии, отсутствует необходимый для этого трудовой стаж или назначены низкие пенсионные коэффициенты. С учетом повышения прожиточного минимума пособие возрастет на 2,6%. Сенатор добавила, что в соответствии с новыми нормами Конституции, индексироваться будут не только федеральные, но и региональные выплаты.

По словам Бибиковой, с 2021 года все страховые пенсии станут больше на 6,3%, что выше уровня инфляции. Разница по сравнению с прошлым годом составит примерно одну тысячу рублей. Так, средний размер пенсии будет 17444 рубля.

«Наряду со страховыми пенсиями многие наши пенсионеры, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, получают ежемесячные денежные выплаты. Их индексация рассчитывается по фактическому индексу потребительских цен за предыдущий год. Пока увеличение заложено на уровень 3,8 процента», — цитирует Бибикову «Парламентская газета».

Сенатор напомнила, что в 2021 году для получения пособия необходимо соблюсти три главных условия: достижение пенсионного возраста, не менее 12 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент 21. Уйти на заслуженный отдых раньше могут сотрудники вредных производств, водители общественного транспорта, служащие текстильных производств и другие профессионалы из определенных Правительством списков.

Ранее 5-tv.ru публиковал разъяснение Пенсионного фонда России относительно новых выплат от государства. В ведомстве назвали категории граждан, которые смогут получить 15600 рублей.

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