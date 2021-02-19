Из-за обильного снегопада впервые перекрыли Крымский мост — видео

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Также во многокилометровых пробках федеральная трасса «Таврида».

Фото, видео: Известия / Николай Сиденков; 5-tv.ru

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Погода

Снегопады парализовали и юг России — впервые закрыт Крымский мост. Трасса «Таврида» встала во многокилометровых пробках.

На подъезде к мосту сейчас дежурят сотрудники ГИБДД. Никого не пропускают из-за работы спецтехники. Такого снегопада жители полуострова не видели давно.

Керчь буквально утопает в снегу. Только за ночь улицы засыпало полуметровыми сугробами. Машины на летней резине даже не могут двинуться с места. Те, кто отважился отправиться этим утром в путь, сильно рискуют. По прогнозам синоптиков, Керчь будет во власти стихии весь день. Ветер усилится до 22 метров в секунду.

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