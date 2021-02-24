Не до смеха: Жуков закрыл прибыльный бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club

Виктория Андреева
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В числе «виновных» оказался с виду скромный юморист Демис Карибидис.

Не до смеха: Жуков закрыл прибыльный бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club

Фото: www.globallookpress / Pavel Kashaev

Знаменитый певец Сергей Жуков терпит колоссальные убытки из-за резидентов Comedy Club. Артист признался: ему пришлось закрыть свой мегаприбыльный ресторан близ Кремля из-за неадекватных выходок юмористов.

Оказалось, что завсегдатаем бара «Руки Вверх!», в частности, был Демис Карибидис. Как и другие комики, он неоднократно устраивал разборки в ресторане вместо того, чтобы веселиться. А порой даже заставлял персонал обслуживать его в нерабочее время.

«Мы были закрыты в 4.00, мог позвонить Карибидис и сказать: „Я хочу, откройте мне“. И мы ему открывали. Он рвал, кидал салфетки пьяный. Что-то грустно ему было», — вспоминал Жуков в эфире шоу на YouTube-канале FAMETIME TV.

Артист рассказал, что после очередной тусовки при участии звезд Comedy Club в заведение пришли стражи правопорядка. Полицейские требовали прекратить устраивать шумные мероприятия в центре столицы. В результате Жукову пришлось распрощаться с миллионными доходами.

Однако по информации »Экспресс газеты», знаменитый певец не собирается совсем отходить от дел. Напротив, в кратчайшие сроки Сергей намерен открыть целый ряд ресторанов под громким названием «Руки Вверх!» в разных регионах России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о серьезной болезни, сразившей звезду 90-х Сергея Жукова.

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