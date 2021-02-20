Прощание с актером Андреем Мягковым проходит в Москве
Народного артиста РСФСР не стало в ночь на 18 февраля. Ему было 82 года.
Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в 10:00 20 февраля в Московском Художественном театре имени Чехова в столице. Многочисленные друзья и коллеги знаменитого актера пришли проводить его в последний путь.
После этого состоится отпевание артиста в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Актера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.
Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля. Звезде «Иронии судьбы» неожиданно стало плохо у себя дома. Семья вызвала неотложку, но прибывшие медики не смогли спасти актера. По предварительной версии, он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Ему было 82 года.
Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. ОН учился в Школе-студии МХАТ. По ее окончании служил в театрах «Современник» и МХТ имени Чехова, писал книги, преподавал. Однако настоящую славу принесла ему именно кинокарьера.
Многие отмечали, что мягкость и скромность самого Андрея Мягкова были обманчивы. Он мог перевоплощаться в любых героев и убедительно воплощал на экране диаметрально противоположные образы.
Наиболее известные киноработы Андрея Мягкова — это Алеша Карамазов в «Братьях Карамазовых», Женя Лукашин в «Иронии судьбы, или С легким паром!», Анатолий Новосельцев в «Служебном романе». Всего на его счету было более 40 ролей в кино и сериалах. При этом он продолжал много играть на сцене.
Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Андрея Мягкова перестала выходить из дома после смерти мужа
- 20 февр
- Видео: гроб с телом Андрея Мягкова вынесли из МХТ имени Чехова под аплодисменты
- 20 февр
- «Не выходит из дома»: вдова Андрея Мягкова не пришла на прощание с мужем
- 19 февр
- Вдова Андрея Мягкова перестала выходить из дома после смерти мужа
- 19 февр
- Родился в рубашке: как Мягков едва не погиб на съемках «Жестокого романса»
- 18 февр
- Почему вдова Мягкова может лишиться части наследства — мнение Жорина
- 18 февр
- «Каждый Новый год всегда с «Иронией судьбы»: Безруков скорбит о смерти Мягкова
- 18 февр
- «Мне казалось, Андрей бессмертен»: Брыльска тяжело переживает уход Мягкова
- 18 февр
- Путин направил вдове Мягкова телеграмму с соболезнованиями
- 18 февр
- Наследие Андрея Мягкова: что оставил актер любимой жене и родственникам?
- 18 февр
- «Его уход для меня — большое горе»: Басилашвили о скончавшемся Мягкове
Читайте также
85%
0.19 89.54
0.67
Нашли ошибку?