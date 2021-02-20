Прощание с актером Андреем Мягковым проходит в Москве

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Анастасия Шадская
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Народного артиста РСФСР не стало в ночь на 18 февраля. Ему было 82 года.

Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru

Тема:
Умер Андрей Мягков

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в 10:00 20 февраля в Московском Художественном театре имени Чехова в столице. Многочисленные друзья и коллеги знаменитого актера пришли проводить  его в последний путь.

После этого состоится отпевание артиста в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Актера похоронят  на Троекуровском кладбище Москвы.

Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля. Звезде «Иронии судьбы» неожиданно стало плохо у себя дома. Семья вызвала неотложку, но прибывшие медики не смогли спасти актера. По предварительной версии, он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Ему было 82 года.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. ОН учился в Школе-студии МХАТ. По ее окончании служил в театрах «Современник» и МХТ имени Чехова, писал книги, преподавал. Однако настоящую славу принесла ему именно кинокарьера.

Многие отмечали, что мягкость и скромность самого Андрея Мягкова были обманчивы. Он мог перевоплощаться в любых героев и убедительно воплощал на экране диаметрально противоположные образы.

Наиболее известные киноработы Андрея Мягкова — это Алеша Карамазов в «Братьях Карамазовых», Женя Лукашин в «Иронии судьбы, или С легким паром!», Анатолий Новосельцев в «Служебном романе». Всего на его счету было более 40 ролей в кино и сериалах. При этом он продолжал много играть на сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Андрея Мягкова перестала выходить из дома после смерти мужа

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