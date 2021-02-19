Вдова Андрея Мягкова перестала выходить из дома после смерти мужа

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Владимир Репман
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Никто из окружения пары не знает, в каком состоянии сейчас находится народная артистка России.

Вдова Андрея Мягкова перестала выходить из дома после смерти мужа

Фото: www.globallookpress / Gennadii Sergee

Тема:
Умер Андрей Мягков

Соседи и близкие актрисы Анастасии Вознесенской беспокоятся за ее состояние. Накануне артистка, которая и без того долго и тяжело болеет, потеряла мужа, известного актера Андрея Мягкова. Теперь Вознесенская уже более суток не выходит из дома, а также не общается с соседями.

«Анастасия Валентиновна находится после смерти мужа дома, вчера у нее кто-то был, допоздна горел свет в квартире. Сама она на связь не выходила», — рассказал «МК» старший по подъезду, где проживала звездная пара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрея Мягкова не стало в ночь на 18 февраля. Актеру стало плохо, супруга вызвала скорую, но прибывшие медики оказались бессильны. Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Прощение с иконой советского кино состоится 20 февраля, актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению «звездного адвоката» Сергея Жорина, вдова Мягкова может лишиться части наследства несмотря на отсутствие у актера детей или других прямых наследников кроме Вознесенской.

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Умер Андрей Мягков
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