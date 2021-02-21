Друзья Андрея Мягкова раскрыли главную тайну его семьи

Друзья народного артиста РСФСР Андрея Мягкова раскрыли главную тайну его семьи во время церемонии прощания с ушедшим из жизни актером. Он отказался от выступлений, будучи востребованным артистом, пишет «МК».

Свою последнюю роль Мягков исполнил в спектакле «Белый кролик». В постановке принимала участие и его супруга Анастасия Вознесенская. На одном из выступлений Анастасии Валентиновне стало плохо — у нее случился инсульт. Актриса больше не могла работать. Ее мужа тогда активно приглашали в разные спектакли, но ради любимой он отказался от всех ролей. Мягков ухаживал за Вознесенской.

Актер Евгений Киндинов рассказал во время церемонии, что Андрей Васильевич никогда не жаловался на судьбу, несмотря на трудности.

«Нес этот груз. Он никогда не сдавался», — вспомнил артист.

Похороны народного артиста Андрея Мягкова прошли 20 февраля на Троекуровском кладбище. На прощание пришли многие близкие и друзья актера, а также его поклонники, но самого родного ему человека — Анастасии Вознесенкой — на похоронах так и не увидели.

У вдовы были на то серьезные причины. Актриса не выходит на улицу после инсульта, особенно зимой — это может подорвать и без того слабое здоровье 77-летней Вознесенской. Внезапная кончина супруга, с которым актриса прожила 58 лет, конечно, отразилась на ее самочувствии.