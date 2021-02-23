Лазарев случайно показал своего главного болельщика в финале «Танцев со звездами»

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Анастасия Шадская
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Певец так сильно хотел поделиться радостью от победы в шоу, что не обратил внимания на задний план, пока снимал видео для Instagram.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Певец Сергей Лазарев случайно показал фанатам своего самого главного болельщика. Это случилось после победы артиста на шоу «Танцы со звездами». Он так хотел поделиться с фанатами своими эмоциями, что не обратил внимания на задний план, пока снимал сторис для Instagram.

А там внимательные поклонники Лазарева разглядели счастливого Алекса Малиновского — певца, предпринимателя и близкого друга Сергея. Он сидел в обнимку с сыном Лазарева Никитой. Мальчик уже бывал за кулисами «Танцев со звездами», а вот Малиновского там раньше не замечали.

«Да! Мы победили!» — кричал Лазарев под аккомпанемент своей команды и партнерши по шоу Екатерины Осиповой.

Instagram @lazarevsergey

Про отношения Лазарева и Малиновского ходит немало слухов. К примеру, недавно они вместе провели Новый год на Бали в компании Влада Топалова и Регины Тодоренко. После волны обсуждений в сети Сергей ответил на гей-сплетни, сообщив, что заслужил «жить так, как хочет».

Алекс Малиновский — талантливый певец и композитор, он принимал участие в шоу «Голос» и записал немало популярных треков. Именно Малиновский написал для Сергея Лазарева хит «Я не могу молчать». В последние годы он предпочитает музыке бизнес. В сети его зовут криптомиллионером.

Ранее 5-tv.ru писал, что близкий друг Сергея Лазарева «ожил» после слухов о его похоронах.

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