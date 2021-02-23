Задержан водитель Lexus, насмерть сбивший детей в Улан-Удэ — видео (18+)

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Алиса Маркова
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Чудовищная авария произошла днем во вторник, 23 февраля. Водитель элитной иномарки после ДТП бросил авто в ближайших дворах и скрылся.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @ves_ulan_ude_

Задержан водитель Lexus RX 350, насмерть сбивший двух подростков на пешеходном переходе в Улан-Удэ. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».

«Задержан водитель автомобиля, подозреваемый в наезде на двух подростков со смертельным исходом. 37-летний мужчина, по предварительным данным, незадолго до дорожно-транспортного происшествия совершил угон автомобиля у своего родственника. <…> У подозреваемого взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме», — говорится в сообщении СК.

Чудовищное ДТП, жертвами которого стали двое подростков, случилось около 19 часов по местному времени во вторник, 23 февраля. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент страшной аварии рядом с железнодорожным вокзалом.

На записи видно, как 16-летние парень и девушка, дождавшись зеленого сигнала светофора, начинают переходить проезжую часть в специально установленном для этого месте.

Водитель Lexus проигнорировал правила дорожного движения. Он мчался на огромной скорости в темное время суток без включенных фар и габаритных огней, и даже не притормозил перед переходом. Иномарка протаранила пешеходов, от сильнейшего удара люди отлетели на несколько десятков метров.

«Они держались за руки. Прошлись буквально пару шагов, и в них на огромной скорости врезался Lexus. Ребята пролетели на 10-15 метров. Все случилось прямо на наших глазах. Удар был огромной силы. Такой сильный хлопок, до оглушения. У девушки синтепон из куртки на месте удара разлетелся», — рассказали очевидцы аварии в беседе с журналистами «MK.RU».

Прибывшие медики констатировали смерть молодых людей. А водитель иномарки бросил авто в ближайших дворах и скрылся.

По данным следователей, сообщение об угоне машины поступило днем, примерно за три часа до смертельной аварии. Автомобиль у владельца угнал брат его сожительницы.

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