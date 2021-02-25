Борис Щербаков получил сомнительный результат теста на коронавирус
71-летний актер самоизолировался в своей квартире в Москве.
Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru
Борис Щербаков получил сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал сам народный артист России. В настоящий момент 71-летний актер находится на самоизоляции в своей квартире в Москве и чувствует себя хорошо.
«Первый тест показал положительный результат, а так как я себя нормально чувствую, я чувствую запахи, все нормально, я сделал второй тест, который опроверг первый. Так что все отрицательно, все нормально. А они уже запаниковали», — рассказал Щербаков в интервью 5-tv.ru.
В 1972-м Борис Щербаков начал выступать на сцене театра МХАТ. Он служил в театре тридцать лет. В 2009-м, в одном из интервью, актер рассказал, что играет только в антрепризном спектакле «Свободная пара» с Марией Ароновой. В свободное время артист увлекается чеканкой и резьбой по дереву.
Борис Щербаков прославился ролями в десятках фильмов и сериалов, среди них: «Воскресный папа», «Слушать в отсеках», «Криминальный квартет», «Поклонник», «Хочу в тюрьму», «Гостья из будущего», «Катя: Военная история», «Высший пилотаж», «Девять неизвестных» и других.
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