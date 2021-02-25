Борис Щербаков получил сомнительный результат теста на коронавирус

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 4 091

71-летний актер самоизолировался в своей квартире в Москве.

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Борис Щербаков получил сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал сам народный артист России. В настоящий момент 71-летний актер находится на самоизоляции в своей квартире в Москве и чувствует себя хорошо.

«Первый тест показал положительный результат, а так как я себя нормально чувствую, я чувствую запахи, все нормально, я сделал второй тест, который опроверг первый. Так что все отрицательно, все нормально. А они уже запаниковали», — рассказал Щербаков в интервью 5-tv.ru.

В 1972-м Борис Щербаков начал выступать на сцене театра МХАТ. Он служил в театре тридцать лет. В 2009-м, в одном из интервью, актер рассказал, что играет только в антрепризном спектакле «Свободная пара» с Марией Ароновой. В свободное время артист увлекается чеканкой и резьбой по дереву.

Борис Щербаков прославился ролями в десятках фильмов и сериалов, среди них: «Воскресный папа», «Слушать в отсеках», «Криминальный квартет», «Поклонник», «Хочу в тюрьму», «Гостья из будущего», «Катя: Военная история», «Высший пилотаж», «Девять неизвестных» и других.

Тема:
Эпидемия коронавируса
25 февр
Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
25 февр
Как Петербург начал превращаться в российскую столицу медицинского туризма?
25 февр
Киркоров перенес свои концерты на год вперед
25 февр
Байден продлил режим ЧС из-за коронавируса
24 февр
РФ и Киргизия продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19
24 февр
Вакцина «Спутинк V» получила регистрацию в Египте
24 февр
Почему нужно спать после прививки против COVID-19? — отвечает врач-сомнолог
24 февр
В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса
23 февр
С начала октября в РФ впервые выявили минимум заболевших СОVID-19 за сутки
23 февр
Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в Киргизии

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.23 89.67
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:49
У половины перенесших COVID-19 детей симптомы коронавируса сохраняются месяцами
11:42
«Полный бред»: брат Миланы Тюльпановой опроверг слухи о ее госпитализации
11:40
В Роскачестве назвали главные угрозы Clubhouse
11:39
«Это военный переворот!» — Пашинян о требованиях Генштаба
11:34
Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна
11:27
«Брезгливо комментировать»: Гордон оценила слова невесты Данко об алиментщицах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Любви не будет! Володина назвала самые опасные для свадьбы даты в 2021 году
Герои благородных кровей. Чем запомнился скончавшийся Дмитрий Писаренко?
Не до смеха: Жуков закрыл прибыльный бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака