«Перелом лицевой кости»: как сейчас выглядит жестоко избитый трубач «Машины времени»?

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Владимир Репман
Эксклюзив 2 428

Известный музыкант рассказал 5-tv.ru, что врачи готовят его к операции. Он также поделился новыми деталями драки в центре столицы.

Фото, видео: Instagram @artistditkovski; 5-tv.ru

Участник известных рок-групп «Машина времени» и «Квартал» получил серьезные травмы при нападении хулиганов. Об этом 5-tv.ru сообщил сам Александр Дитковский. По его словам, ему потребуется операция и ближайшие несколько дней он проведет в больнице.

«У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь, а в понедельник (1 марта — Прим. ред.) или во вторник (2 марта — Прим. ред.) все будет», — поделился музыкант.

Он также сообщил дополнительные подробности инцидента. Дитковский рассказал, что попытался дать отпор хулиганам, но тех было слишком много.

«Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», — поделился музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы неизвестные напали на трубача групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского. По предварительной информации, злоумышленников было пятеро, они набросились и избили музыканта на парковке.

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