Спальня под водой и черепахи: во сколько обошелся Барановской отдых на Мальдивах

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Виктория Андреева
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Известная телеведущая устроила незабываемое путешествие наследникам.

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Расставшись с именитым футболистом Андреем Аршавиным, Юлия Барановская поняла: теперь можно рассчитывать только на себя. На руках — трое детей, алиментов нет. Пришлось бежать на радио и телевидение. Благодаря нечеловеческой выдержке, стальным нервам и удивительной работоспособности, звезде удалось перешагнуть через препятствия и окунуться в новую, счастливую жизнь.

Но, как говорится, времена меняются, а привычки остаются: по сей день Барановская сутки напролет проводит на съемках. Осознав, что времени на общение с наследниками почти не остается, Юлия решила упорядочить график и пометила себе, что хотя бы два-три раза в год обязана устраивать грандиозные семейные вылазки.

На отдых звезда не скупится. Ведь главное не деньги, а впечатления! Вот, например, очередное путешествие, на Мальдивы, обошлось ей по меньшей мере в миллион рублей, отмечает «Экономика сегодня».

Стоимость шикарной виллы с подводной спальней со стеклянными стенами в сутки — 150 тысяч рублей. Со слов Барановской, с детьми она пробудет здесь порядка недели. И это — лишь часть расходов. Не отказывают себе путешественники и в экстремальных развлечениях, вроде дайвинга и купания с акулами — обходятся явно недешево.

Впрочем, телеведущую пока счета не очень-то и волнуют.

«В планах акулы, черепахи и манты, морские дьяволы! Абсолютное счастье!» — делится с поклонниками Барановская.

 
 
 
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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Ранее 5-tv.ru рассказал, с кем тайно целуется на танцполах Юлия Барановская.

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