Рот на замок: на какие темы категорически нельзя говорить на первом свидании?

Даже самое затянувшееся одиночество может счастливо окончиться чередой первых свиданий. Конечно, не факт, что вы сразу же встретите своего суженого, скорее всего вам придется пообщаться с разными мужчинами, а значит свиданий у вас может быть несколько. Важно знать, как правильно себя вести и о чем говорить во время знакомства с представителем сильного пола, чтобы не спугнуть потенциального избранника. Секреты правильного общения на первом свидании раскрыла эксперт по отношениям Татьяна Шаврова.

Никаких проблем

По мнению эксперта, многие девушки, пытаясь вовлечь собеседника в разговор, начинают рассказывать ему о своих жизненных трудностях. Это может касаться здоровья, сложностей на работе, непростого общения с бывшими. Делать этого категорически нельзя.

«Этим не стоит делиться, даже если с человеком у вас сразу возникла какая-то невероятная душевная близость. Первые два-три свидания — не время для навешивания своих проблем на другого человека», — объяснила Шаврова.

Женские штучки

Не стоит посвящать будущего избранника в подробности вашего ухода за собой и рассказывать о каких-то физиологических подробностях вашей жизни. Специалист советует не делать этого даже во время отношений, так как «женские штучки» касаются только женщин, но никак не мужчин.

«Условно, прибежать и сказать: „Ой, я только с эпиляции, привет!“. Это не нужно. Не нужно упоминать маникюр, педикюр и все, что для нас с вами является неотъемлемой частью быта. Такие подробности, что „ой, у меня цикл, очень сильно болит живот“ или „у меня целый день ужасная головная боль“ — не надо. Зачем мужчине встречаться с какой-то очень больной и свежеэпилированной девушкой — это странно», — привела наглядные примеры эксперт.

Планы на будущее

Многие девушки при первой встрече с понравившемся мужчиной сразу же начинают в красках представлять себе их будущую совместную жизнь. Некоторым сложно удержаться от посвящения избранника в эти планы. По мнению Шавровой, это большая ошибка.

«Не нужно сразу радовать мужчину вашими далеко идущими проекциями. Он испугается и скорее всего больше вам не позвонит», — утверждает эксперт по отношениям.

Ваше благосостояние

Мужчина не нуждается в подробном описании образа вашей жизни. Будь вы сказочно богаты или едва сводите концы с концами в ожидании зарплаты.

«Не нужно на первых свиданиях, а в целом и вообще, набивать себе цену и рассказывать о том, как вы вынесли 28 пакетов из самого дорогого магазина и что вы такая непростая девушка, которая привыкла к определенному образу жизни. По вам все видно. Так же не стоит рассказывать мужчине как вы бедствуете. Как вы считаете каждую копейку и что вот эта чашка кофе, которую вы сейчас пьете — слишком дорогая. Делать этого не нужно», — поделилась Шаврова.

Обида на весь мужской род

Вам было бы приятно встретить человека, который натерпелся страданий от представительниц прекрасного пола и теперь срывает зло абсолютно на всех женщинах? Вот и мужчине с таким отношением к его персоне будет как минимум дискомфортно.

«Последнее, чего не нужно делать — говорить о том, как вас задели мужчины и как вы вообще обижены на весь адамов род. Говорить мужчине „Да вы все.“ „Да я вас знаю…“ не нужно», — отметила специалист.

Внешний вид

Очень важно выглядеть опрятно, особенно на первых свиданиях, отмечает Шаврова.

«Необходимо последить за чистотой своей головы, обратить внимание на свой маникюр. Не стоит идти на первое свидание, прямо с прогулки с собакой. Уделите внимание своей внешности — мужчины это ценят», — добавила эксперт

Напоследок, Татьяна Шаврова напомнила о скором наступлении 8 марта и предупредила, что не стоит ждать шикарных подарков от своего избранника на первых свиданиях, если они выпадают на этот период. Самый приемлемый вариант презента, по мнению специалиста, это букет цветов и коробка конфет.

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