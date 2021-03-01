«Алкоголь наложился на травму головы»: соседка о смерти экс-солистки Little Big

Алкоголь мог привести к смерти бывшей солистки группы Little Big — Анны Кастельянос. Об этом соседке покойной, Наталье, рассказала сестра артистки.

«Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма», — поделилась она в беседе с сайтом KP.RU.

Наталья знала Кастельянос 13 лет — они жили в одной парадной. Поэтому поддерживала связь и с ее сестрой — сообщала, как дела у соседки, присматривала за ней.

Последний раз она видела Анну около двух недель назад, так как Кастельянос редко выходила из дома. О ее смерти Наталья узнала одновременно с волонтером, навещавшей покойную. Они вместе нашли тело.

«Полиция приезжала вчера в 12 часов дня примерно. Сказали, что в смерти криминала нет», — добавила Наталья.

Издание также связалось с источниками в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. Там подтвердили, что признаков криминальной смерти на теле Анны Кастельянос не обнаружено.

Ранее 5-tv.ru писал про официальную причину смерти бывшей участницы Little Big.