«Алкоголь наложился на травму головы»: соседка о смерти экс-солистки Little Big

|
Анастасия Шадская
1 117

С таким предположением выступила сестра Анны Кастельянос, которую нашли мертвой в петербургской квартире.

«Алкоголь наложился на травму головы»: соседка о смерти экс-солистки Little Big

Фото: Instagram @annakast

Тема:
Little Big

Алкоголь мог привести к смерти бывшей солистки группы Little Big — Анны Кастельянос. Об этом соседке покойной, Наталье, рассказала сестра артистки.

«Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма», — поделилась она в беседе с сайтом KP.RU.

Наталья знала Кастельянос 13 лет — они жили в одной парадной. Поэтому поддерживала связь и с ее сестрой — сообщала, как дела у соседки, присматривала за ней.

Последний раз она видела Анну около двух недель назад, так как Кастельянос редко выходила из дома. О ее смерти Наталья узнала одновременно с волонтером, навещавшей покойную. Они вместе нашли тело.

«Полиция приезжала вчера в 12 часов дня примерно. Сказали, что в смерти криминала нет», — добавила Наталья.

Издание также связалось с источниками в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. Там подтвердили, что признаков криминальной смерти на теле Анны Кастельянос не обнаружено.

Ранее 5-tv.ru писал про официальную причину смерти бывшей участницы Little Big.

Тема:
Little Big
1 мар
«Это выбор ее души»: таролог о причинах смерти экс-солистки Little Big
1 мар
Умершая экс-солистка Little Big не смогла выплатить крупную сумму по кредиту
1 мар
«Для меня она всегда жива»: Илья Прусикин об умершей экс-солистке Little Big
1 мар
Нашли в коридоре: фото из квартиры умершей экс-участницы Little Big
1 мар
«Маленькое счастье»: какой была ушедшая из жизни экс-участница Little Big
1 мар
Радикулит?! Накануне смерти экс-солистку Little Big осмотрел врач
1 мар
Была пухленькая, а потом сдала: сосед об умершей экс-солистке Little Big
1 мар
«Почему ты всегда одна?» — волонтер плакала от жалости к экс-солистке Little Big
1 мар
Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос
1 мар
«На этой кухне рождалась вся история Little Big» — одно из последних интервью Анны Кастельянос

Читайте также

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.04
-0.40 89.45
-0.92
Какие пары знаков зодиака созданы друг для друга?

Последние новости

16:05
В России запустят мощнейшую термоядерную установку Т-15МД
16:03
Суд Парижа признал экс-президента Франции Саркози виновным в коррупции
15:52
«Это выбор ее души»: таролог о причинах смерти экс-солистки Little Big
15:39
«До этого неделю не кушала»: помощник Лядовой рассказал о самочувствии пианистки
15:37
ВВС США негласно признали провал F-35
15:28
Фото недели: Лауреаты «Золотого глобуса» и матчи КХЛ

Сейчас читают

Нашли в коридоре: фото из квартиры умершей экс-участницы Little Big
«На этой кухне рождалась вся история Little Big» — одно из последних интервью Анны Кастельянос
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
«Не сказала спасибо»: директор «Ленкома» раскрыл зарплату неработающей Поргиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака