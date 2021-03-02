«Три ночи мучил, не давал спать!»: Зачем Джигурда и Анисина снова поженились?

Никита Джигурда и Марина Анисина сыграли долгожданную свадьбу! Как эпатажный артист встретил возлюбленную после года разлуки? Что за подарки получили молодожены? Во сколько обошелся праздничный образ невесты? И почему на торжестве не было детей знаменитой пары? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Джигурда и Анисина снова стали мужем и женой. Это уже вторая свадьба актера и фигуристки. Первая была в далеком 2008-м. Правда, спустя восемь лет супруги развелись. Расставание было громким. Спортсменка обвинила мужа в неадекватности. Окружение настраивало ее против артиста.

«Это вам не передать, когда вас мочат целенаправленно. Когда психологически давят. А твоя женщина боится, пьет транквилизаторы», — прокомментировал Джигурда.

Но потом они поняли, что не могут жить друг без друга.

«Терки — разборки. Но когда люди любят друг друга, они воссоединяются. Вновь и вновь», — объяснил скандальный артист.

Церемонию несколько раз переносили. Сначала из-за судов по наследству Людмилы Браташ, потом началась эпидемия коронавируса. Возлюбленные долго терпели. Но в какой-то момент олимпийская чемпионка не выдержала.

«Марина неделю назад позвонила и сказала: „Джигурда, я люблю тебя, я устала, я хочу за тебя замуж. Потому что я тебя хочу!"» — поделился Никита.

Джигурда два года подряд анонсировал предстоящий праздник. Обещал собрать весь бомонд за границей.

«Нам дают в подарок на два дня шотландский замок, где состоится церемония бракосочетания», — обещал он.

Но, в итоге, роспись прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Наряды молодых — как обычно далеки от традиционных. Никита — в расшитом золотом костюме от Вячеслава Зайцева. Марина — в блестящем платье темно-коричневого цвета с эффектным декольте.

На пальцах жениха столько колец, что едва нашлось место для обручального. Кстати, покупать новые возлюбленные не стали. Обменялись теми, что приобрели 13 лет назад.

«Вот черный бриллиант. Он был. Мы же хотел с прошлой свадьбы», — показали драгоценности они.

Гости собрались колоритные, под стать новоиспеченным супругам. Маги и шаманы, дама в наряде королевы красоты. А также — скандально известный адвокат Эльман Пашаев, с которым Джигурда подружился во время суда над Михаилом Ефремовым.

«Если о вас пишут плохое, за спиной говорят… Значит правильный выбор сделали», — гарантировал защиту адвокат.

Но среди собравшихся нет самого дорогого человека для невесты — мамы. Ирина Евгеньевна с самого начала была против романа дочери с эпатажным актером.

«Говорила: „Ты кто такой? У моей дочки был роман с принцем Монако. Такие люди ей предложение“. Слышите? Я космический принц и князь ведическо-славянской Руси. Я круче!» — высказался в своем стиле артист.

Со временем им удалось найти общий язык. Однако, новость о повторной свадьбе стала для женщины шоком.

«Я же предложила Никите расписаться. Я сообщила маме раньше, чем Никите. Она мне говорит: «Ты с ума сошла!“» — объяснила отсутствие матери на свадьбе Анисина.

Дети тоже не смогли разделить с родителями счастливые мгновенья. У девочки закончился срок действия паспорта. А ждать перевыпуска Джигурда и Анисина были уже не в силах. Мик-Анжель и Эва-Влада остались во Франции с няней.

«Дети очень просились, — сказала Мария. — Обидку включила Эва. Серьезно говорю! — рассказал о дочери Джигурда. — Она не хотела, чтобы свадьба без нее была, — поделилась фигрустка».

Молодожены вели себя как юные влюбленные. В буквальном смысле не отходили друг от друга. Еще бы! Ведь из-за пандемии и закрытых границ они не виделись целый год!

«Год! Год воздержания! И со стороны богини Анис и с моей. Реально!» — пожаловался Джигурда.

Теперь наверстывают упущенное:

«Она приехала три дня назад. Я ее три дня мучил. Три ночи мучил, не давал спать! Я соскучился. Она говорит: „Я устала“»

После ЗАГСа вся компания переместилась в индийский ресторан. Правда вместо ароматного карри на столах — традиционно русские закуски: селедка с луком, соленья и мясные нарезки. Никаких деликатесов и заморских яств. Все более чем скромно.

Невеста переоделась в эффектное синее платье. Певица Милена Дейнега, которая помогала фигуристке готовиться к свадьбе, сообщила: праздничный образ Анисиной обошелся в 100 тысяч рублей. Сама спортсменка не потратила ни копейки. Это был подарок.

«Я все организовывала. Сборы: прическа, макияж, чтобы она была счастлива», — поделилась Милена Дейнега.

Традиционное «горько» кричать запретили. Но гости нашли выход из ситуации и кричали «сладко!»

Дарили в основном деньги. Но не обошлось и без оригинальных презентов — картины с изображением мужского достоинства и кожаной плетки.

«Время уже доказало, что это любовь. Во-первых, это не первый год, во-вторых, двое замечательных детей. Ну а что для любви, для семьи еще нужно?» — рассказала фигуристка Мария Бутырская.

Молодые сияли от счастья! И старались наслаждаться каждым мгновением. Ведь жить вместе они не планируют. И вскоре после свадьбы их снова ждет разлука. Марина вернется к детям во Францию. А Никита останется в Москве.