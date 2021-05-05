В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью

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Егор Измалкин
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Адвокат Сергей Жорин рассказал, как не дать суду поделить имущество пополам.

Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

При разводе многие граждане считают, что все купленное в браке является совместно нажитым имуществом и подлежит разделу, однако это не всегда так. То, что получено одним из супругов во время брака в дар, в наследство или благодаря прочим безвозмездным сделкам, является его собственностью. 5-tv.ru разобрался, как доказать в суде право на собственность.

Неделимое делимое

Ранее «Российская газета» написала о ситуации, когда мужчина получил в наследство от пожилой родственницы долю в частном доме и земельный участок. Гражданин решил продать полученную недвижимость, а на вырученные деньги, приобрести для семьи квартиру и оформить на супругу. Когда пара решила развестись, мужчина указал в суде, что жилье было куплено на его деньги, соответственно, и принадлежит ему. Женщина этого не отрицала, но подчеркивала, что квартира была приобретена в браке и, якобы, является общей. В итоге Верховный суд признал правоту за мужем, ссылаясь на 36 статью Семейного кодекса.

Что говорит закон?

Адвокат Сергей Жорин считает, что граждане зря избегают изучения правовых аспектов в данном вопросе. 

«Многие люди не хотят задумываться, вчитываться в закон, понимать логику и здравый смысл и считают, что все, что куплено в браке, делится пополам», — отметил он в интервью 5-tv.ru. 

Он пояснил, что личным имуществом, неподходящим разделу, являются деньги, которые у гражданина были до заключения брака, подарки и наследство. Если реализовав это имущество, человек покупает новое, то оно также не подлежит разделу, но есть большое количество нюансов.

Доказательства при разделе

Каждая из сторон должна предъявить определенные доказательства в суде. Если человек получил в наследство дом, например, за десять миллионов и собирается купить на них квартиру, необходимо доказать, что именно за эти деньги покупается новая недвижимость. Самый прозрачный вариант, когда сделка альтернативная — одновременно происходит и продажа, и покупка.

Чаще всего происходит иначе — гражданин сначала получает деньги от продажи имущества, а затем думает, что купить. Поиски могут продолжаться несколько месяцев. Если сделки были проведены по безналичному расчету, а во время поисков деньги лежали на счету, и их никто не трогал, при разделе имущества будет достаточно предоставить соответствующие выписки.

Ситуацию усложняет тот факт, если деньги, выпученные от продажи унаследованного имущества, получены наличными.

«Тогда супруг скажет: «Нет-нет, послушай. Мы вот дом бабушкин продали за десять миллионов, но эти деньги мы потратили, ездили в Египет, отпраздновали твой юбилей, купили тебе сапоги, мне шубу, эти деньги мы потратили, дружище, а новую квартиру мы уже купили на совместно нажитые деньги», — привел пример Жорин.

В таком случае оппонент сможет сослаться на то, что доход у семьи был небольшим, и крупную сумму достать на покупку нового жилья было негде.

Кроме того, если дом, полученный в наследство был продан за десять миллионов, а новое жилье куплено за 20, то личным имуществом одного из супругов будут признаны десять миллионов, а остальные должны быть разделены поровну.

Совет адвоката

Часто суды идут по пути наименьшего сопротивления — при любых сложностях они признают имущество совместно нажитым и предлагают поделить его пополам. Чтобы избежать этого, адвокат советует предъявлять в суде веские, допустимые и относимые доказательства, а еще лучше заранее составлять брачный договор и прописывать в нем все детали раздела имущества при вероятном разводе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как разделить имущество, не расторгая брак.

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