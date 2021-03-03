Невестка Валерии рассказала о подготовке к повторной операции

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина призналась, что скоро ей предстоит повторная операция на руку. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

«Скоро нужно делать, поэтому в апреле–мае буду искать няню, чтобы была везде со мной и помогала с малышкой. Пока не найду прекрасную няню, и она не пройдет все проверки, с операцией придется повременить», — сообщила Шульгина.

Instagram @lianashulginaa

Операции невестке знаменитой певицы понадобились после того, как они с Арсением Шульгиным попали в ДТП в Ленинградской области. Молодые люди тогда еще не были расписаны. В той аварии сын Валерии разбил лицо, а у его девушки диагностировали закрытый перелом руки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Арсений Шульгин трижды за неделю попал в ДТП. Подписчики в соцсети даже предположили, что на парня навели порчу и советовали ему сходить в храм.