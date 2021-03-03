Невестка Валерии рассказала о подготовке к повторной операции
По словам Лианы Шульгиной, перед тем, как лечь под нож хирурга, ей предстоит найти няню для помощи с дочерью Селин.
Фото, видео: Instagram @lianashulginaa
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина призналась, что скоро ей предстоит повторная операция на руку. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.
«Скоро нужно делать, поэтому в апреле–мае буду искать няню, чтобы была везде со мной и помогала с малышкой. Пока не найду прекрасную няню, и она не пройдет все проверки, с операцией придется повременить», — сообщила Шульгина.
Операции невестке знаменитой певицы понадобились после того, как они с Арсением Шульгиным попали в ДТП в Ленинградской области. Молодые люди тогда еще не были расписаны. В той аварии сын Валерии разбил лицо, а у его девушки диагностировали закрытый перелом руки.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Арсений Шульгин трижды за неделю попал в ДТП. Подписчики в соцсети даже предположили, что на парня навели порчу и советовали ему сходить в храм.
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