«Соответствуйте жене»: Пригожин поддержал Малиновскую в мнении о бедных мужчинах

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением относительно высказывания телеведущей Марии Малиновской по поводу несостоятельных мужчин, которые обвиняют женщин в меркантильности. Он частично согласен с телеведущей, хотя, по его мнению, внешность это не самое главное. Об этом продюсер рассказал в интервью 5-tv.ru.

Иосиф Пригожин утверждает, что просто быть привлекательным недостаточно. Многие люди, по его мнению, обладают обаянием, которое перекрывает изъяны внешности.

«У человека должен быть хороший внутренний мир. У некоторых некрасивых людей есть невероятная харизма. Я встречал потрясающих женщин, которые в общем понимании некрасивые, но у них фантастическая энергетика. То же самое бывает и у мужчин, я считаю, что все должны ухаживать за собой», — заявил музыкальный продюсер.

При этом, он отметил, что крепкий союз между мужчиной и женщиной подразумевает, что партнеры находятся на равных.

«Если вы хотите, чтобы ваша жена была крутая, то вы должны соответствовать ей, тянуться, стремиться к ней» — отметил Иосиф Пригожин.

Телеведущая и модель Мария Малиновская заявила, что мужчины лицемерны. По ее мнению, бедность мужчины сопоставима с отсутствием красоты у женщины. Малиновская считает, что если представитель сильного пола хочет видеть рядом с собой привлекательную спутницу, ему необходимо задуматься о размере своих финансов. Обвинение женщин в меркантильности, по мнению телеведущей, несправедливо.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции художника Никаса Сафронова на заявление Марии Малиновской.