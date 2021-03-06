Отвратительные мужья: ТОП-5 знаков зодиака, за которых лучше не выходить замуж

Супружеские отношения требуют взаимопонимания, любви и терпения. Некоторые люди не уживаются друг с другом под одной крышей. Все зависит от характера партнеров, их готовности к семейной жизни, немаловажную роль играет и их совместимость, согласно знакам зодиака, считают астрологии. Кто-то готов любить другого человека, а кто-то — только себя.

Стрелец

Свободолюбивый мужчина-Стрелец обожает веселые приключения и собственную независимость, которую вряд ли согласится променять на стабильность и домашние посиделки. Такой образ жизни пугает представителей данного знака зодиака. Кроме того, Стрельцы известны своей повышенной тревожностью, они часто паникуют и не любят принимать решения за других. Длительные семейные отношения – явно не для таких мужчин.

Водолей

Этот знак зодиака очень ценит свое одиночество, так как оно дает огромный простор для всяческих проделок и шалостей. Мужчинам-Водолеям очень сложно расстаться со своим образом жизни – чтобы выйти за них замуж, придется чуть ли не волоком тащить представителя этого знака в ЗАГС. Однако даже если вам удастся женить его на себе, он все время будет стараться «сбежать» - предпочитая допоздна задерживаться на работе или чаще обычного встречаться с друзьями. Водолеи плохо приспособлены для семейной жизни – они ленивы и не особо жалуют уборку с готовкой.

Лев

Лев самый эгоистичный из всех знаков зодиака. Он одержим собой и не думает об окружающих. Мужчины-Львы считают, что их спутница должна отдавать всю любовь исключительно им, обделяя даже саму себя. Представителям этого знака зодиака нравится жертвенность – когда возлюбленная готова на все пойти ради удовлетворения его желаний. Кроме того, Львам жизненно необходимо знать, что их избранница лучшая из лучших – самая красивая, самая умная, самая хорошая хозяйка и мама. Такому совершенству зачастую бывает сложно соответствовать. Несмотря на такую требовательность, у представителей огненной стихии есть одно несомненное достоинство - они очень верны.

Телец

Хладнокровный и расчетливый. В постели он предпочитает пассивность, так что удовлетворять его будете вы, а не наоборот. Если ваша первая ночь его не впечатлит – скорее всего он вам больше не позвонит. Придирчивость Тельцов хорошо окупается – если вам все же удастся стать супругой такого мужчины – вам гарантируется долгий, прочный и уютный брак.

Близнецы

Как правило, такие мужчины отличаются привлекательной внешностью, причем они сами прекрасно осведомлены, какое впечатление производят на прекрасных дам. Очень ветрены, могут часто изменять. Ценители женской красоты, обожают флирт и вечеринки. Затащить домой загулявшего мужчину-Близнеца будет тяжело. Очень любят секс, однако заботятся исключительно о себе, не уделяя должного внимания партнерше. Подумайте дважды, прежде чем идти под венец с Близнецами.

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